North American Maiden Winners Jan. 1

Goldencents–Slant of Light by Broken Vow; TAKE IT OFF, f, 3, AQU, Mcl 30000, 1-1, 6f, 1:13 1/5. B-E. H. Beau Lane (KY.). $70,000 ’19 KEESEP.

Great Notion–Dress Up by Not for Love; ITALIAN DRESSING, f, 3, LRL, Mcl 25000, 1-1, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Walter Vieser II (MD.). $20,000 ’19 FTMYRL.

Oliver’s Tale–Boston Gold by Boston Harbor; SIR OLIVER, g, 3, SA, Msw, 12-31, 6 1/2fT, 1:14 1/5. B-M. T. Racing Stables (KY.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Prospective–Goodbye Beautiful by Goodbye Doeny; THIRD TIME AROUND, f, 3, GP, Mcl 50000, 1-1, 5fT, :56 2/5. B-Ponder Hill, Inc. (FL.). $40,000 2020 OBSSPR.

Slumber (GB)–My Love Venezuela by Scat Daddy; JIMMY P, c, 3, TAM, Msw, 1-1, 1 1/8mT, 1:50 3/5. B-Head of Plains Partners & Madaket Stables (KY.).

Soldat–Merry Merry Bee by Purim; BABY BEE MERRY, f, 3, TAM, Mcl 25000, 1-1, 7f, 1:25 . B-Ballybrit Stables LLC (FL.).

Tapit–Better Lucky (MG1$1,278,950), by Ghostzapper; TAPWOOD, c, 3, TAM, Msw, 1-1, 1 1/8mT, 1:50 3/5. B-Godolphin (KY.).

Violence–Sustain by Vindication; SAVE, f, 3, FG, Msw, 1-1, 6f, 1:11 2/5. B-Mineola Farm II LLC (KY.).

Bind–Baquero’s Slewgirl by Baquero; BAQUERO’S BIND, g, 4, FG, Msw, 1-1, 1m 70y, 1:46 1/5. B-Wendy Schutte (LA.).

Elusive Quality–Padmore by French Deputy; KING SNAKE, g, 4, GP, Msw, 1-1, 1mT, 1:35 4/5. B-Calumet Farm (KY.). *1/2 to King of Sydney (G2) *Full to Barracks Road (MSW$369,645) *1/2 to Leigh Court (champion in Canada, $778,793) *1/2 to Bon Raison (G1P$682,034) *1/2 to Flying Scotsman (G3).

Flatter–Summer Escape by Giant’s Causeway; BONUS BABY, f, 4, AQU, Mcl 40000, 1-1, 7f, 1:25 1/5. B-Newtown Anner Stud (NY.). $47,000 ’18 FTNAUG.

Imagining–Lady Olivia by Silver Deputy; LADY FOX, f, 4, LRL, Mcl 10000, 1-1, 1 1/16m, 1:48 3/5. B-Lady Olivia at North Cliff LLC (MD.).

Malibu Moon–Apple Pie Baby by Not for Love; MISS MOON PIE, f, 4, AQU, Mcl 20000, 1-1, 1m, 1:39 4/5. B-Classic Thoroughbred #7 (KY.). $110,000 ’18 FTMOCT.

Speightstown–Flash Forward (G2P$259,790), by Curlin; REARRANGE, f, 4, TP, Msw, 12-31, 1m, 1:40 1/5. B-W. S. Farish (KY.). $55,000 ’17 FTKOCT.

Speightstown–Pickaway (IRE) by Pivotal (GB); SIGNIFY, f, 4, TP, Mcl 15000, 1-1, 6f, 1:10 3/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.).

The Big Beast–Time Counts by Closing Argument; LUANN, f, 4, GP, Mcl 12500, 1-1, 6 1/2f, 1:17 . B-Frank C. Calabrese (FL.).

Tonalist–Sweet Interlude by Mr. Greeley; TRANSLATE, f, 4, SA, Msw, 1-1, 6fT, 1:08 2/5. B-Gabe Grossberg (KY.). $100,000 ’18 KEESEP.

Wicked Strong–Senorita Margarita by Elusive Quality; FIVE O’CLOCK, f, 4, TP, Mcl 7500, 1-1, 1m, 1:40 3/5. B-Haymarket Farm LLC (KY.). $1,500 ’18 KEEJAN.