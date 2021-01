North American Maiden Winners Jan. 13

Anchor Down–Sergeant O’Rourke by Forestry; CHIEF CHEETAH, g, 3, DED, Mcl 10000, 1-13, 1m, 1:42 4/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $50,000 ’19 FTKFEB; $100,000 ’19 FTKJUL; $11,000 2020 OBSMAR.

Cinco Charlie–Sell Out by Broken Vow; CHARLITA, f, 3, TAM, Mcl 16000, 1-13, 1mT, 1:39 1/5. B-Tracy Strachan (OK.). $11,000 ’19 FTKOCT.

Highway to Fame–Proudtobeaprado by El Prado (IRE); WRONGWAYHIGHWAY, c, 3, DED, Mcl 10000, 1-13, 5f, :59 2/5. B-A. J. Foyt & Lana Vaughan (LA.).

Khozan–Ginablu by Bluegrass Cat; SIGILOSO, c, 3, GP, Msw, 1-13, 1mT, 1:36 . B-Brent Fernung, Crystal Fernung & Mike Sebastian Sr. (FL.). $26,000 ’19 OBSOCT; $110,000 2020 OBSSPR.

Orb–Falconess by Forest Wildcat; POLPIS, g, 3, PRX, Mcl 25000, 1-13, 1m 70y, 1:49 3/5. B-Denlea Park, LTD. (NY.). $70,000 ’19 FTNAUG.

Oxbow–Busted Again by Sharp Humor; FRIAR TUCK, c, 3, GP, Mcl 35000, 1-13, 6f, 1:12 4/5. B-John D. Stuart (MD.).

Paynter–Storm City Blues by Carson City; BLUE PAYNT, f, 3, PRX, Msw, 1-13, 1m, 1:45 3/5. B-Stonehaven Steadings (KY.).

Shanghai Bobby–Ciddy’s Song by Unbridled’s Song; BECKHAM JAMES, c, 3, TUP, Moc 30000, 1-13, 1m, 1:38 1/5. B-Mike Abraham (KY.). $40,000 ’19 KEESEP; $70,000 2020 OBSSUM.

Speightster–Got Bling by Langfuhr; BUCKEYE BLING, f, 3, MVR, Msw, 1-13, 5 1/2f, 1:08 3/5. B-Langsem Farm, Inc. (OH.). $27,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Touch of Bling ($261,703).

Will Take Charge–Noble Fire by Hook and Ladder; FUEGO CALIENTE, c, 3, GP, Mcl 25000, 1-13, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). $30,000 2020 KEENOV. *1/2 to N. F.’s Destiny ($335,670) *1/2 to La Verdad (champion female sprinter, $1,563,200) *1/2 to Hot City Girl (G3$682,050).

Coil–A Flicker of Light by Flying Continental; FLICKERING LIGHT, g, 4, TUP, Mcl 5000, 1-12, 6f, 1:10 2/5. B-Zuer Racing (CA.).

Kitten’s Joy–Holiday Stroll by Langfuhr; FEISTY KITTEN, g, 4, TAM, Mcl 16000, 1-13, 1 1/16mT, 1:45 4/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Lemon Drop Kid–Mecanique by Maria’s Mon; LADY MECHANIC, f, 4, TUP, Mcl 10000, 1-13, 1m, 1:39 2/5. B-Crossed Sabres Farm LLC (KY.). *1/2 to Felix in Fabula ($382,157).

Magician (IRE)–Secret Story (IRE) by Holy Roman Emperor (IRE); SECRET MAGICIAN, g, 4, TAM, Mcl 10000, 1-13, 7f, 1:25 2/5. B-Morera Breeding and Racing, LLC (KY.).

Northern Causeway–Misty Emma B by Street Boss; SWEET RYAN, f, 4, TUP, Mcl 5000, 1-13, 6f, 1:11 3/5. B-Stuart Tsujimoto (CA.).

Teton Forest–Janeway by Affirmed; MARVELOUS RED, g, 4, DED, Mcl 5000, 1-13, 5f, 1:00 . B-Vicki Mosier (LA.).