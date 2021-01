North American Maiden Winners Jan. 15

Awesome of Course–Concord Park by Consolidator; AWESOME BEACH, g, 3, GP, Mcl 12500, 1-15, 6f, 1:11 3/5. B-Jacks or Better Farm Inc. (FL.).

Bustin Stones–Turf Craze by Freud; STONE CRAZED, g, 3, CT, Mcl 12500, 1-14, 7f, 1:30 4/5. B-R. J. Valente (NY.).

Carpe Diem–Mi Hermana by Distorted Humor; SISTER ANNIE, f, 3, FG, Msw, 1-15, 1 1/16m, 1:45 3/5. B-Andres Bezzola (KY.). $65,000 ’19 KEESEP.

Frosted–Yawkey Way by Grand Slam; PARADISE SONG, f, 3, LRL, Msw, 1-15, 6f, 1:10 4/5. B-Sabana Farm, LLC (KY.). $180,000 ’19 KEESEP; $250,000 2020 FTMTYO. *1/2 to Spun to Run (G1$1,160,520).

Golden Lad–Leagleyeser by Eagle Eyed; GOLDEN LAW, f, 3, PEN, Mcl 25000, 1-15, 6f, 1:12 2/5. B-Elizabeth B. Barr (PA.).

Grazen–Stanford Dolly ($254,099), by Volponi; GOOD TIME DOLLY, f, 3, GG, Mcl 12500, 1-15, 6f, 1:12 3/5. B-Joseph P. Morey Jr. Revocable Trust (CA.).

Honorable Dillon–Noctivagant by With Distinction; NOCTILUCENT, g, 3, AQU, Mcl 40000, 1-15, 6f, 1:12 2/5. B-Ascendant Farms LLC (NY.).

Ministers Wild Cat–Blues and Silvers ($259,124), by Eurosilver; RUN THE BLUES AWAY, f, 3, GG, Mcl 8000, 1-15, 5f, :59 2/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Ministers Wild Cat–Silent Stalk by Petionville; STALKING SHADOW, c, 3, GG, Msw, 1-15, 1m, 1:39 3/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Mshawish–Including by Include; SPANISH D’ORO, g, 3, LRL, Mcl 10000, 1-15, 7f, 1:27 2/5. B-Jeff Little, Teresa Little, Marilyn Little etc & Cundiff Pat (KY.). $4,000 ’19 FTKOCT.

Nyquist–Tempting View by Street Cry (IRE); SCENIC OVERLOOK, f, 3, TAM, Msw, 1-15, 1m 40y, 1:42 . B-Godolphin (KY.).

Smiling Tiger–Hard Way Ten by Rock Hard Ten; COLAVITO, g, 3, GG, Mcl 12500, 1-15, 6f, 1:13 . B-Thomas W. Bachman (CA.).

Street Sense–Purse Strings by Tapit; CONCERT TOUR, c, 3, SA, Msw, 1-15, 6f, 1:10 2/5. B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.).

Tapiture–Indian Colors by Indian Charlie; TAPSASIONAL, c, 3, TAM, Msw, 1-15, 6f, 1:10 2/5. B-Don L Ming (FL.). $55,000 2020 OBSMAR.

Tiznow–Loving Redemption by Gone West; BEAUTIFUL TIZ, f, 3, TAM, Mcl 16000, 1-15, 1mT, 1:39 . B-Dormellito Stud (KY.).

Uncle Mo–Settle ‘n Speight by Speightstown; BABA, f, 3, AQU, Msw, 1-15, 1m, 1:41 4/5. B-Woodslane Farm (KY.).

Wicked Strong–Cryptic Message (G1P$533,677), by Cryptograph; POR QUE NO, f, 3, GP, Mcl 35000, 1-15, 1mT, 1:35 3/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $2,500 ’19 OBSJAN; $25,000 ’19 OBSOCT; $25,000 2020 OBSSPR.

American Pharoah–Full Ransom (G3), by Full Mandate; EGYPTIAN PRINCESS, f, 4, HOU, Msw, 1-14, 1mT, 1:39 3/5. B-International Equities Holding (KY.).

English Channel–Sweet Dreamer by Tiznow; DREAMING OF PARIS, f, 4, TAM, Mcl 10000, 1-15, 7f, 1:24 3/5. B-Calumet Farm (KY.). $16,000 ’18 KEESEP; $60,000 2019 FTCJUN.

Lookin At Lucky–So Wistfullee by Kris S.; LOOKIN SO LUCKY, f, 4, SA, Mcl 50000, 1-15, 1mT, 1:36 1/5. B-Alexis Barba (KY.).

Palace Malice–Only by the Night by Tale of the Cat; NOCTURNAL, c, 4, GP, Msw, 1-15, 1m, 1:36 . B-Candy Meadows LLC (KY.).

Tale of the Cat–Brookhaven by Mr. Greeley; DUBLIN YINZ MONEY, c, 4, FG, Mcl 12500, 1-15, 6f, 1:12 3/5. B-Lazy Lane Farms, LLC. (VA.). $52,000 ’17 KEENOV; $80,000 ’18 FTKOCT.

Uncle Mo–Gemini R N by Mineshaft; GIMME SOME MO, c, 4, GP, Mcl 50000, 1-15, 1 1/16mT, 1:40 3/5. B-Jim Fitzgerald & Katie Fitzgerald (VA.). $400,000 ’18 FTSAUG.

Unusual Heat–Seekitana by Unbridled’s Song; BANG FOR YOUR BUCK, g, 4, SA, Msw, 1-15, 6fT, 1:08 3/5. B-Mr. & Mrs. Thomas A. Shapiro (CA.).

Verrazano–Diamond Corner by Deputy Minister; DIAMOND AND SILKS, f, 4, FG, Mcl 12500, 1-15, 6f, 1:12 4/5. B-Everest Bloodstock, Gerty Bloodstock, OPA Bloodstock & Gideon Bloodstock (KY.). $150,000 ’18 FTSAUG. *1/2 to Eagle Hall (G1P$320,554).

Will Take Charge–Big Awakening by Big Brown; TAKE CHARGE RO, f, 4, GP, Msw, 1-15, 1 1/16mT, 1:42 2/5. B-William Humphries (KY.). $65,000 ’17 KEENOV; $87,000 ’18 OBSOCT.

Bank Heist–Juke Box Jackie by Master Command; GRATTO SWING, g, 5, AQU, Mcl 40000, 1-15, 6f, 1:13 . B-Kaz Hill Farm (NY.).