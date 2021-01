North American Maiden Winners Jan. 16

American Pharoah–Resistivity by Student Council; BIG LAKE, c, 3, FG, Msw, 1-16, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Mike G. Rutherford (KY.).

Big Brown–I Juana Win by City Place; BIG WIN, f, 3, MVR, Mcl 10000, 1-16, 5 1/2f, 1:09 . B-Leo Rodriguez & David Rodriguez (IL.).

Blame–Roman Chestnut by Roman Ruler; BLAMEWORTHY, c, 3, FG, Msw, 1-16, 6f, 1:10 1/5. B-Two Hearts Farm LLC (KY.).

Carpe Diem–Evrobi by Tabasco Cat; WAIT FOR NAIROBI, f, 3, TP, Msw, 1-15, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-SF Bloodstock, LLC & Hartwell Farm Inc. (KY.). *1/2 to Tell a Kelly (G1$274,610).

Congrats–Cameron Crazies by Lion Heart; INDY LYON, g, 3, TAM, Mcl 32000, 1-16, 1mT, 1:37 3/5. B-Rustlewood Farm, Inc. (FL.). $11,500 ’19 OBSJAN; $32,000 ’19 OBSOCT. *1/2 to Prudhoe Bay (G3$355,245).

Constitution–You Make Me Sing by Unbridled’s Song; ANNEX, c, 3, GP, Msw, 1-16, 1mT, 1:34 4/5. B-William Harrigan & Mike Pietrangelo (KY.).

Dominus–Madrilena by Stormy Atlantic; ATLANTIC STRIKE, f, 3, GG, Mcl 25000, 1-16, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $25,000 ’19 KEEJAN.

Emcee–Salty Little Sis by Chief Seattle; LOBSTA, c, 3, AQU, Msw, 1-16, 1m, 1:39 4/5. B-Fedwell farm (NY.).

Empire Way–Swiss Bliss by Swiss Yodeler; LATER DAYS, f, 3, SA, Mcl 50000, 1-16, 6f, 1:13 . B-The Revocable Trust of Dr. Mikel C. Harrington & Patricia O. Harrington (CA.).

Fast Anna–First Glory by Honour and Glory; FAST BOB, c, 3, TP, Mcl 15000, 1-16, 6 1/2f, 1:17 2/5. B-Nicholas M. Lotz (KY.). $9,500 ’19 KEESEP.

Flintshire (GB)–Seek a Star by Smart Strike; QUANTUM VELOCITY, g, 3, TP, Mcl 15000, 1-15, 1m, 1:39 3/5. B-Saintsbury Farms Inc. (ON.). $4,500 ’19 KEESEP.

Freud–It’s Macaroni by City Zip; IT’S GRAVY, g, 3, AQU, Msw, 1-16, 1m, 1:40 4/5. B-Mr. Amore Stables, LLC (NY.).

Gemologist–Runfor Ro by Afleet Alex; ROCKSTAR RO, c, 3, GP, Msw, 1-16, 5fT, :56 3/5. B-Rajendra Maharajh (KY.).

Hard Spun–High Wire Act by Medallist; LIJANA, f, 3, FG, Msw, 1-16, 1mT, 1:37 . B-Godolphin & Charles H. Deters (KY.). $50,000 ’19 KEESEP; $440,000 2020 OBSSPR.

Into Mischief–Flourish by Distorted Humor; FULSOME, c, 3, FG, Msw, 1-16, 1 1/8mT, 1:50 2/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.). *1/2 to Mr Darcy (G1P$263,876).

Smart Bid–Incredible Ten by Rock Hard Ten; TEN THE SMART WAY, f, 3, GG, Msw, 1-16, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-John Ernst & Allegra Ernst (CA.). $25,000 ’19 FTCYRL.

Stonesider–Tin Top Cat (MSW$384,774), by Supreme Cat; STONE TOP, f, 3, HOU, Mcl 7500, 1-15, 5 1/2f, 1:07 2/5. B-Jerry Durant (KY.).

Strong Mandate–Mint Twist by Candy Ride (ARG); BOURBONWITHATWIST, g, 3, GG, Mcl 25000, 1-15, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Regan Wright (CA.). $5,500 ’19 FTCYRL.

Super Saver–Chelsea Road by Speightstown; BETWEEN DREAMS, f, 3, GP, Mcl 12500, 1-16, 6f, 1:14 . B-Millennium Farm & WinStar Farm LLC (KY.). $3,000 ’19 KEESEP; $17,000 2020 OBSSUM.

Tapiture–Informative Style by Dayjur; LI’L TOOTSIE, f, 3, FG, Msw, 1-16, 6f, 1:09 3/5. B-Davant Latham (KY.). $13,000 ’18 KEENOV; $105,000 ’19 KEESEP.

Tidal Volume–Officially by Officer; TIDE RISING, g, 3, MVR, Msw, 1-16, 5 1/2f, 1:09 . B-R. Gorham (OH.).

Tizway–Honorable Peace by Honor Grades; PEACEFUL WAY, f, 3, TAM, Mcl 16000, 1-16, 6f, 1:13 4/5. B-Dr. Charles S Giles (KY.). $3,500 ’19 KEEJAN.

Windsor Castle–Bound To by Boundary; BOUNDTOBEOK, f, 3, CT, Msw, 1-15, 7f, 1:28 4/5. B-Taylor Mountain Farm (WV.). *Full to Castle Bound (MSW$293,681).

Competitive Edge–Tartan Lady by Malibu Moon; BEAUTIFUL KAREN, f, 4, AQU, Msw, 1-16, 6f, 1:14 1/5. B-Eaton & Thorne, Inc. (NY.). $20,000 ’18 FTMOCT; $13,000 2019 OBSMAR. *1/2 to Playwright ($292,081).

Court Vision–Weekend in London by Belong to Me; WEEKEND IN COURT, c, 4, TP, Mcl 5000, 1-15, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Charles Fipke (KY.).

Gleneagles (IRE)–Better Not Cry by Street Cry (IRE); CLOUD TEN, f, 4, TAM, Msw, 1-16, 1 1/8mT, 1:50 3/5. B-Elevage I, LLC (KY.).

Hard Spun–Mystra by Lemon Drop Kid; POSITIVE IMPACT, g, 4, PEN, Mcl 25000, 1-15, 1m 70y, 1:45 1/5. B-Peter J. Callahan & Runnymede Farm Inc. (KY.). $350,000 ’18 KEESEP.

Temple City–The Last Meow by Storm Cat; THE LAST COOL CAT, g, 4, MVR, Mcl 5000, 1-16, 6f, 1:16 . B-Town & Country Horse Farms, LLC (KY.). $50,000 ’18 KEESEP.

The Hunk–Fantastic Finish by Flower Alley; OPLIN, g, 4, HOU, Mcl 5000, 1-15, 6f, 1:14 1/5. B-Quintin C Holtz (TX.).

Acclamation–Hot Outta the Oven by Vronsky; BURNIN TURF, g, 5, SA, Msw, 1-16, 1mT, 1:35 2/5. B-Old English Rancho (CA.).

Fiber Sonde–Addy’s Lovely by Luftikus; ADDY’S LOVE, m, 5, CT, Msw, 1-15, 4 1/2f, :53 4/5. B-Lewis E. Craig Jr. (WV.).

Lookin At Lucky–Tapit’s Rose by Tapit; SENORITA TAPIT, m, 5, HOU, Mcl 5000, 1-15, 6f, 1:15 1/5. B-Calumet Farm (KY.). $4,000 ’17 KEESEP; $29,000 2018 FTKHRA.