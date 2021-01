North American Maiden Winners Jan. 17

Broken Vow–Winning Saga by Tale of the Cat; LOST MY VOWCHER, c, 3, LRL, Mcl 16000, 1-17, 1 1/16m, 1:47 3/5. B-Caroline Huckabay (KY.). $75,000 ’19 KEESEP; $18,000 2020 OBSSUM.

Cairo Prince–Holiday Kiss by Harlan’s Holiday; HOHOHOHO, f, 3, FG, Mcl 30000, 1-17, 1mT, 1:38 . B-Brereton C. Jones (KY.). $52,000 ’18 KEENOV; $30,000 ’19 KEESEP.

California Chrome–Magnificent Song (G1$445,732), by Unbridled’s Song; MAGNIFICENT CHROME, c, 3, AQU, Mcl 40000, 1-17, 6f, 1:13 . B-Calumet Farm (KY.). $175,000 ’19 FTSAUG; $37,000 2020 FTMTYO.

Central Banker–Janny Love by Majestic Warrior; BROTHER ROBERT, g, 3, HOU, Msw, 1-16, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Charles Yochum & David Yochum (TX.).

Congrats–Callipepla by Yes It’s True; FLYIN IT, f, 3, LRL, Mcl 16000, 1-17, 1 1/16m, 1:50 1/5. B-Daybreak Stables, Inc. (VA.). $30,000 ’18 FTMDEC.

El Padrino–Bossy Posse by Posse; TOO BOSS, c, 3, AQU, Msw, 1-17, 7f, 1:25 . B-Mr. & Mrs. Michael Joseph Cascio (PA.).

El Padrino–Weekends for Love by Not for Love; JONATHAN WHO, g, 3, HOU, Mcl 7500, 1-16, 5 1/2f, 1:05 . B-Sam E Stevens & Sammy L Stevens (NM.).

Flashback–Sue Me Baby by Unbridled’s Song; MISS MAGDALENA, f, 3, TP, Mcl 15000, 1-16, 1m, 1:41 2/5. B-Calumet Farm (KY.). $5,000 ’19 KEESEP.

Kantharos–Heir Worthy by Medaglia d’Oro; QUEEN CALYPSO, f, 3, GP, Mcl 25000, 1-17, 5fT, :56 2/5. B-Colts Neck Stables LLC (KY.). $10,000 2020 OBSSPR.

Lookin At Lucky–Thisdanseistaken (SP$258,910), by Gators n Bears; KENNEBEC, c, 3, SA, Mcl 40000, 1-17, 1m, 1:40 2/5. B-The Elkstone Group LLC (MD.). $27,000 ’19 KEESEP.

Maclean’s Music–Broadway Baby by Gilded Time; MAC B QUICK, c, 3, HOU, Msw, 1-16, 5 1/2f, 1:06 . B-Fairytail Farms, LLP (TX.).

Mineshaft–Reason by Quiet American; MOUNTAIN KING, c, 3, HOU, Mcl 15000, 1-16, 7f, 1:27 1/5. B-Anderson Farms Ont. Inc. (ON.). $55,000 ’19 FTKOCT.

Moro Tap–Winning Turn by Tiznow; K C TIZ MORO, c, 3, HOU, Msw, 1-16, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Kevin Clifton (TX.).

Power Broker–Copper Fashion by Petionville; C V’S POWERPAK, f, 3, CT, Mcl 12500, 1-16, 7f, 1:30 3/5. B-Susan H. Wantz (WV.).

Run Away and Hide–Bag of Stars by Devil’s Bag; BREONNA, f, 3, FG, Mcl 30000, 1-17, 1mT, 1:38 . B-Richard Forbush (KY.).

Speightster–Conquesta by Empire Maker; SNACKSTER, f, 3, GP, Mcl 50000, 1-17, 6f, 1:12 3/5. B-Hurstland Farm & Kevin McLaughlin (KY.). $52,000 ’19 KEEJAN; $65,000 ’19 OBSOCT; $75,000 2020 OBSSUM.

Square Eddie–Frege by Johar; SQUARED SHADY, f, 3, SA, Msw, 1-16, 6fT, 1:08 4/5. B-Reddam Racing LLC (CA.). $30,000 2020 OBSSPR.

Tom’s Tribute–Disko Dasko (FR) by Country Reel; DISKO FEVER, f, 3, SA, Msw, 1-17, 6fT, 1:09 2/5. B-DP Racing (CA.). $6,000 ’19 FTCYRL.

Tourist–Dances On Water by In Excess (IRE); CRISTIANO’S DREAM, c, 3, GG, Msw, 1-17, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-John Parker (CA.). *1/2 to Gold Rush Dancer(G3$517,148).

Treasure Beach (GB)–Points of Grace (champion in Canada, $502,353), by Point Given; DOUBLE BLESSED, f, 3, TAM, Msw, 1-17, 1 1/8mT, 1:51 3/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.). *1/2 to Victory to Victory(champion in Canada, ).

Twirling Candy–Ada Clare by Forest Wildcat; BOHEMIAN BOY, c, 3, GP, Mcl 35000, 1-17, 1 1/16mT, 1:43 2/5. B-Jack Swain III (KY.). $40,000 ’19 FTKOCT.

Bandbox–Two’s Cozy by Cozzene; RUBBER BAND, g, 4, LRL, Mcl 25000, 1-17, 7f, 1:25 . B-Sycamore Hall Thoroughbreds, LLC (MD.). $25,000 ’18 FTMOCT.

Broken Vow–Magical Band by Dixie Union; WITCH’S VOW, c, 4, SA, Mcl 50000, 1-17, 1mT, 1:35 2/5. B-George Yager & Hector Palma (KY.).

Constitution–Rockin Girl by Rock Hard Ten; OCEANIC, g, 4, TAM, Msw, 1-17, 5fT, :55 2/5. B-DP Racing, LLC (KY.). $75,000 ’18 FTKJUL.

Decarchy–Bella Viaggia (MSW$261,360), by Good Journey; BELLA D, f, 4, SA, Msw, 1-17, 6fT, 1:10 1/5. B-SLO Racing Stable (CA.).

Gone Astray–Maria Elena by El Prado (IRE); ENANO ASTRAY, g, 4, GP, Mcl 12500, 1-17, 6f, 1:12 2/5. B-Jaime Mejia & Maria Ines Mejia (FL.).

Kafwain–Angi’s Wild Cat by Ministers Wild Cat; SHOULD BE ILLEGAL, c, 4, GG, Mcl 16000, 1-17, 6f, 1:10 3/5. B-Jim Robinson (CA.).

Mr Speaker–Oh Whata Holiday by Harlan’s Holiday; SPEAK TO ME, f, 4, FG, Msw, 1-17, 6f, 1:12 4/5. B-World War IV Racing & Rebel Tide Racing LLC (LA.).

Palace Malice–Anniebear by Tale of the Cat; MALICEINTHEPALACE, f, 4, LRL, Mcl 10000, 1-17, 1m, 1:42 1/5. B-Frederick C Wieting (KY.). $15,000 ’18 FTMOCT.

Revolutionary–Colors of Autumn by Woodman; SECRET MOVE, g, 4, TP, Mcl 7500, 1-16, 6f, 1:12 1/5. B-Thoroughbred Racing Nation (KY.).

Tapiture–Busted Again by Sharp Humor; GILDED LADY, f, 4, TAM, Mcl 25000, 1-17, 6f, 1:12 . B-J. D. Stuart & P. C. Bance (KY.).

Temple City–Perdy by Tale of the Cat; TEMPLET, g, 4, GP, Mcl 35000, 1-17, 1 1/8mT, 1:47 4/5. B-Gugru LLC (KY.). $6,500 ’18 FTKOCT.

Vronsky–Honey Bee Lucky by Bold Badgett; STAR RACER, g, 4, GG, Msw, 1-17, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Old English Rancho & Bruce Headley (CA.). $10,000 ’18 CTNAUG.