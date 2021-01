North American Maiden Winners Jan. 18

Candy Ride (ARG)–Securely by Uncle Mo; HOLD TIGHT, c, 3, DED, Msw, 1-18, 1m, 1:41 . B-Audley Farm Equine LLC (KY.). $105,000 ’19 KEESEP; $120,000 2020 OBSSPR.

Speightster–Kids Kooler by First Samurai; DOCTOR K, c, 3, AQU, Mcl 25000, 1-18, 6f, 1:13 2/5. B-Drumkenny Farm, B. D. Gibbs Farm, LLC, Michael Callanan & Andrea Callanan (KY.).

Street Boss–Burg Berg (G2P$266,052), by Johannesburg; INAJIFFY, f, 3, FG, Msw, 1-18, 5 1/2fT, 1:04 3/5. B-Cove Springs Farm LLC (KY.). *1/2 to Lombo (G3) *1/2 to Gray Magician (MG1P$852,819).

Tale of Ekati–Com Easy by Halo’s Image; CHIEF THE GREAT, f, 3, DED, Mcl 10000, 1-18, 6 1/2f, 1:23 1/5. B-T. F. VanMeter (KY.). $10,000 ’18 KEENOV.

Tale of Ekati–Lacey’s Racey by Stephen Got Even; TALE OF LACEY, g, 3, MVR, Msw, 1-18, 5 1/2f, 1:08 4/5. B-Joshua Cooper Mikesell & Bradley Robert Barker (OH.). $7,500 ’19 FTKOCT; $5,000 2020 OBSMAR.

Tourist–Wicked Temper by Tapit; WENTRU, c, 3, FG, Mcl 30000, 1-18, 1mT, 1:38 . B-Don Alberto Corporation (KY.).

Upstart–West Kentucky by Yankee Victor; LADY CLAU, f, 3, LRL, Mcl 25000, 1-18, 7f, 1:25 3/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $12,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Forever Juanito (G1P$303,014).

Algorithms–Proud Vixen by Proud Citizen; BARISTA VIXEN, f, 4, AQU, Mcl 40000, 1-18, 1m, 1:39 2/5. B-Glass Half Full Farm (KY.). $23,000 ’18 KEEJAN.

Bayern–Underground by Indian Charlie; I’M THE HERO, f, 4, SA, Mcl 50000, 1-18, 6fT, 1:08 4/5. B-Maryland Mare Venture, LLC (MD.). $50,000 ’18 KEESEP.

Big Brown–Media Starlett by Mass Media; HEY IT’S TATI, f, 4, AQU, Mcl 25000, 1-18, 6f, 1:13 3/5. B-Robert Masiello & Erin Birkenhauer (NY.).

Bodemeister–Holy Flapper by Holy Bull; HALLOWED GIFT, g, 4, SA, Mcl 20000, 1-18, 6 1/2f, 1:19 2/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.). $250,000 2019 OBSAPR.

Custom for Carlos–Aunt Kat Kat by A. P. Delta; CUSTOM KAT, g, 4, DED, Mcl 5000, 1-18, 5f, 1:00 2/5. B-Julie Gipson & Gerald L. Averett Jr. (LA.). $14,000 2019 ESLTYO.

Dansili (GB)–Rewaaya (IRE) by Authorized (IRE); ZAGRAH (GB), f, 4, GG, Mcl 8000, 1-18, 1m, 1:39 2/5. B-Shadwell Estate Company Limited (GB.). 14,000gns 2020 TATJUL.

Empire Way–Cricket Wicket by Kiridashi; ELEGANT CRICKET, f, 4, TUP, Moc 30000, 1-18, 6f, 1:10 4/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $6,700 ’18 CTNAUG.

English Channel–La Flamme by Giant’s Causeway; EXETER, c, 4, GG, Mcl 16000, 1-18, 1m, 1:40 . B-Calumet Farm (KY.). $6,700 ’17 KEENOV; $15,000 ’18 FTKOCT.

Tale of the Cat–Girlfrienontheside by Indian Charlie; ROOF TOP BAR, g, 4, LRL, Mcl 10000, 1-18, 1m, 1:42 . B-The Elkstone Group LLC (MD.).

Freud–Alwaysinmycircle by Value Plus; FUSILLI, g, 5, PRX, Mcl 10000, 1-18, 5 1/2f, 1:07 4/5. B-Brooklyn Boyz Stable & MEB Stables LLC (NY.).