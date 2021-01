North American Maiden Winners Jan. 19

Constitution–Tiz Briska by Tiznow; TIZ INDEPENDENCE, f, 3, MVR, Msw, 1-19, 5 1/2f, 1:09 4/5. B-William Humphries & Altair Farms LLC (KY.). $14,000 2020 OBSSPR.

Exaggerator–Silver Reserve by Silver Deputy; LODE OF BLARNEY, g, 3, DED, Mcl 10000, 1-19, 6 1/2f, 1:21 1/5. B-Sierra Farm (KY.). $85,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Esidio (G2).

Goldencents–Caradini by Bernardini; GOLDINI, c, 3, SA, Mcl 50000, 1-18, 1mT, 1:36 1/5. B-W C Racing (KY.). $32,000 ’19 KEESEP.

Bayern–Shameful by Flying Chevron; BULL HOLLOW, g, 4, TUP, Moc 30000, 1-19, 6f, 1:09 4/5. B-Hal J. Earnhardt (KY.). *1/2 to Indian Blessing (champion juvenile filly, champion in female sprinter, $2,995,420) *1/2 to Roman Threat (G3) *1/2 to Maker Or Breaker (SP$281,671) *1/2 to Ax Man (MG1P$297,917).

Half Ours–Appeal by Dehere; LAST APPEAL, g, 4, DED, Msw, 1-19, 5f, 1:00 . B-David H. Menard DVM (LA.).

Real Solution–Brave Fleet by Afleet Alex; REAL BRAVE, g, 4, DED, Mcl 10000, 1-19, 1m, 1:43 1/5. B-David Nassif (LA.).

The Factor–Pearl In The Sand (IRE) by Footstepsinthesand (GB); MOST SANDISFACTORY, g, 4, MVR, Msw, 1-19, 1m, 1:44 2/5. B-Summerhill Farm (KY.). $20,000 ’18 KEEJAN; $19,000 2020 FTMWIN.

Dixie Chatter–Hard Way Ten by Rock Hard Ten; STARSHIP CHEWY, g, 6, TUP, Mcl 5000, 1-19, 1m, 1:39 2/5. B-Tom Bachman (CA.). $33,000 2017 BESJUL.