North American Maiden Winners Jan. 22

Beau Choix–Imperial Finesse by Imperialism; JADA’S KINGDOM, f, 3, TAM, Mcl 25000, 1-22, 7f, 1:25 . B-Christina Mitchell (FL.). $1,500 ’19 OBSJAN.

Carpe Diem–Hot Attraction by Pulpit; SILENT SERVICE, c, 3, LRL, Msw, 1-22, 6f, 1:11 4/5. B-Dennis O’Neill (KY.). $120,000 2020 FTMTYO.

Carpe Diem–Shytoe Lafeet (MSW$332,473), by King of Kings (IRE); SAFFA’S DAY, c, 3, OP, Msw, 1-22, 1m, 1:39 3/5. B-SF Bloodstock LLC (KY.). $50,000 ’19 OBSOCT; $125,000 2020 OBSSPR.

Cinco Charlie–Cooking Mama by Bandini; COCHISE CHARLIE, c, 3, TAM, Mcl 25000, 1-22, 5fT, :57 1/5. B-Rose Hill Farm (KY.). $12,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Mojo Man ($326,846).

Dialed In–Listen to My Song by Unbridled’s Song; MAKEAJOYFULNOISE, f, 3, FG, Mcl 30000, 1-22, 6f, 1:12 . B-Town & Country Horse Farms, LLC (KY.).

Field Commission–Our Jaks by Not for Love; NO COMMISSION, g, 3, GP, Mcl 50000, 1-22, 6f, 1:14 . B-Edward A. Seltzer & Oliver B. Brooks Jr. (FL.). $5,000 ’19 OBSJAN; $15,000 2020 OBSMAR.

Frosted–Fifth and Madison by Street Sense; EASTSIDE COOL, c, 3, FG, Mcl 25000, 1-22, 6f, 1:12 3/5. B-Columbine Stable, LLC (KY.).

Ghostzapper–Spring Party by Smart Strike; CASHLINGS, g, 3, SA, Mcl 30000, 1-22, 6 1/2f, 1:20 . B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $250,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Marzo (G3$310,807).

Golden Lad–Cherokee Ribbon by Cherokee Run; GOLDEN WARRIOR, g, 3, LRL, Mcl 25000, 1-22, 7f, 1:26 1/5. B-Mr. & Mrs. Charles McGinnes (MD.). $10,000 ’19 FTMYRL.

Graydar–Selembao by Kinshasa; KEYED UP, f, 3, CT, Mcl 12500, 1-21, 4 1/2f, :54 2/5. B-Graydar Syndicate & Anthony B. Russo & Leslie L. Russo (ON.). $27,000 ’19 OBSOCT.

Hightail–Include Lacey by Include; FIVE STAR MOON, f, 3, OP, Msw, 1-22, 6f, 1:13 2/5. B-Dr. J. W. Clement DVM (AR.).

Liam’s Map–Unspoken Word (MSW$370,122), by Catienus; KATE BOSS, f, 3, GG, Mcl 20000, 1-22, 1m, 1:42 2/5. B-Michael Jawl (KY.).

Nyquist–Ann Summers Gold by Yankee Victor; HOCKEY DAD, c, 3, SA, Msw, 1-22, 6fT, 1:08 3/5. B-Reddam Racing LLC (CA.).

Nyquist–Wine and Dyne by Dynaformer; MOONLIGHT GRAHAM, g, 3, TAM, Mcl 16000, 1-22, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Nancy S. Dillman (KY.). $8,000 ’19 KEESEP.

Palace Malice–D’ Country by D’wildcat; PUGIN, g, 3, GP, Mcl 16000, 1-22, a7 1/2fT, 1:30 4/5. B-John Ropes (FL.). $7,000 ’19 OBSOCT; $25,000 2020 OBSMAR. *1/2 to Reason to Soar (MSP$250,717).

Petionville–Tahitian Pearl by El Prado (IRE); MALDIVES MODEL, f, 3, PEN, Msw, 1-22, 6f, 1:13 1/5. B-Arrowwood Farm (PA.).

Prospective–Lucky Trip by Trippi; CHEVELITA, f, 3, SA, Mcl 40000, 1-22, 1m, 1:40 2/5. B-Ocala Stud (FL.). $35,000 2020 OBSSUM.

Sky Mesa–Platinum Lady by Half Ours; PLATINUM SKY, f, 3, FG, Msw, 1-22, 1m 70y, 1:48 3/5. B-Valene Farms, LLC (LA.).

Square Eddie–Silar Rules by Ten Most Wanted; FOUND MY BALL, c, 3, SA, Msw, 1-22, 6f, 1:11 1/5. B-Reddam Racing LLC (CA.). *Full to Ralis (G1$426,138) *Full to B Squared (MG1P$449,948).

Street Boss–Don’t Tell Jackie by Girolamo; DOGHOUSE, g, 3, GG, Mcl 8000, 1-22, 5f, :59 4/5. B-Erik Johnson (KY.).

Tapizar–High Wire Kitten by Kitten’s Joy; HEADLINE HUNTER, f, 3, TP, Mcl 30000, 1-21, 6f, 1:10 1/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Texas Red–Bel Air Kid by Lemon Drop Kid; TEXAS RED BEL, f, 3, HOU, Msw, 1-21, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Wayne Ray Detmar & Roland Cantu (TX.). $12,000 2020 TEXSUM.

Time to Get Even–Radiant Belle by Unbridled’s Song; AUTISM CAN DO, g, 3, TUP, Mcl 25000, 1-22, 6f, 1:10 1/5. B-Terry C. Lovingier (CA.).

Verrazano–Fox Green by War Front; BLAME IT ON MAMIE, f, 3, HOU, Mcl 50000, 1-21, 5f, :59 . B-Indian Creek (KY.).

Cairo Prince–Bebop by Belong to Me; JAZZY LADY, f, 4, TP, Msw, 1-21, 1m, 1:38 4/5. B-Gregory Louis Grisolia & Lucille Friedman (KY.). $7,000 ’18 KEESEP; $35,000 ’18 OBSOCT; $32,000 2019 OBSJUN.

City Sharpster–Balanza by Lord At Law; EMPERADORA, f, 4, LRL, Mcl 16000, 1-22, 6f, 1:13 1/5. B-Mr. & Mrs. Charles A. Cuprill (PA.).

Drill–Terry M. by Crusader Sword; ISLAND VIBE, f, 4, GP, Mcl 12500, 1-22, 6f, 1:12 4/5. B-Best A Luck Farm LLC (FL.).

Frost Giant–Touchmeifyoucan by Touch Gold; IMPERIO D, g, 4, AQU, Mcl 25000, 1-22, 6f, 1:13 2/5. B-Richard Zwirn & Kay Zwirn (NY.).

In Trouble–Hollow Sky by Yes It’s True; O’TROUBLE, g, 4, AQU, Msw, 1-22, 6f, 1:12 2/5. B-Timothy S. O’Toole (KY.).

My Pal Charlie–Professional Cat by Cat Thief; GOOD OLD CHARLIE, g, 4, FG, Msw, 1-22, 1m 70y, 1:46 4/5. B-Nolan Creek Farm L. C. (LA.).

Normandy Invasion–Alaska Miss by Officer; HAVE A HEART, g, 4, AQU, Mcl 25000, 1-22, 6f, 1:13 4/5. B-Spendthrift Farm, LLC (NY.). $1,500 ’18 KEESEP.

Uncaptured–Over the Top K by Gulch; K’S RUNNING FREE, f, 4, GP, Mcl 20000, 1-22, 5fT, :56 2/5. B-Mario Zacco & Karon Zacco (KY.).

War Front–Azzedine by Mr. Greeley; BATTLE RAGS, c, 4, TAM, Mcl 10000, 1-22, 6f, 1:11 . B-Breffni Farm & W. S. Farish (KY.). $11,000 2020 OBSJAN.