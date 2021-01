North American Maiden Winners Jan. 24

Bob Black Jack–Promise Me That by Aragorn (IRE); DEALERS HAND, g, 3, GG, Mcl 12500, 1-24, 1m, 1:41 2/5. B-BKB Stables, LLC (CA.).

Candy Ride (ARG)–State Treasure by Mineshaft; TABOR HALL, f, 3, GP, Msw, 1-24, 1 1/16m, 1:44 3/5. B-Lee Pokoik (KY.).

Cross Traffic–Hotkittyinthecity (IRE) by One Cool Cat; CROSS ISLAND, f, 3, AQU, Mcl 25000, 1-24, 1m, 1:43 3/5. B-Louth Racing (NY.).

Custom for Carlos–Pure Value by Value Plus; ABIGAIL G, f, 3, FG, Mcl 12500, 1-24, 1m, 1:45 3/5. B-Coteau Grove Farms (LA.). $8,500 ’19 ESLYRL.

Daredevil–Anna Sun by Trippi; CHAIRMAN MOO, g, 3, HOU, Mcl 25000, 1-23, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Fred W. Hertrich III & John D. Fielding (KY.). $85,000 ’19 KEESEP.

Declaration of War–Werewolf by Arch; BASIL FLAVOR, f, 3, SA, Mcl 50000, 1-24, 1mT, 1:38 3/5. B-Springhouse Farm (KY.). $36,000 2020 OBSSPR.

Golden Lad–Coastin Along by Scat Daddy; SICK PACK SARA, f, 3, LRL, Mcl 16000, 1-24, 6 1/2f, 1:19 1/5. B-Lana Wright (MD.). $2,000 ’18 FTMDEC; $6,000 ’19 FTMYRL.

Gone Astray–Even Road (MSP$261,167), by Stephen Got Even; V. I. P. WHO, g, 3, TAM, Mcl 16000, 1-24, 1m 40y, 1:42 2/5. B-Sam E Stevens & Sammy L Stevens (FL.).

Jersey Town–Risky Agenda by Dynaformer; TOWN AGENDA, c, 3, TP, Mcl 7500, 1-23, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Charles Fipke (KY.).

Malibu Moon–Devilish Lady (G3$400,318), by Sweetsouthernsaint; SLUMBER PARTY, f, 3, GP, Msw, 1-24, 7f, 1:23 . B-Gary & Mary West Stables, Inc. (KY.).

Munnings–Purrmorehissless by Smart Strike; JOY OF PAINTING, f, 3, GP, Msw, 1-24, 1mT, 1:36 . B-Colts Neck Stables LLC (KY.). $50,000 ’19 KEESEP.

Nyquist–Foxy Danseur (MG1P$340,153), by Mr. Greeley; WILLFUL WOMAN, f, 3, OP, Msw, 1-24, 1m, 1:39 4/5. B-Clearsky Farms (KY.). $400,000 ’19 FTSAUG. *1/2 to Ever So Clever(G3$522,830).

Overanalyze–Volatile Vickie by Elusive Quality; THINK IT THRU, f, 3, GP, Mcl 25000, 1-24, 6f, 1:11 2/5. B-Hidden Point Farm Inc. (FL.). $20,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Trelawny(SP$530,828) *1/2 to Axelrod(MG3$820,925).

Run Away and Hide–Never Ends by Successful Appeal; MAHOMEY, g, 3, OP, Msw, 1-24, 6f, 1:11 4/5. B-Cedar Run Farm LLC (AR.).

Runhappy–Charismata by Curlin; MY ALLURING LADY, f, 3, AQU, Msw, 1-24, 6f, 1:13 4/5. B-Billy Terrell & Boyd T Browning Jr. (NY.). $300,000 ’19 FTNAUG.

Runhappy–Sky America by Sky Mesa; KINETIC SKY, c, 3, FG, Msw, 1-24, 1m 70y, 1:45 4/5. B-Elm Tree Farm, LLC, Curt Leake, Time Will Tell, LLC & Warren Harang (KY.). $180,000 ’18 KEENOV; $450,000 ’19 FTSAUG.

Shanghai Bobby–Pleasing Sunrise by Speightstown; SHANGHAI SUNRISE, f, 3, SA, Mcl 30000, 1-23, 6 1/2f, 1:20 . B-SLO Racing Stable (CA.).

Slew’s Tiznow–Dustkickin Lass by Comic Strip; OMPH, g, 3, GG, Mcl 12500, 1-24, 1m, 1:40 3/5. B-Dr. & Mrs. William T. Gray (CA.).

Speightstown–Callingmissbrown by Pulpit; BLUEGRASS BELLE, f, 3, TP, Mcl 30000, 1-23, 1m, 1:39 . B-Ashview Farm & Colts Neck Stables (KY.).

Tamayuz (GB)–Logicana (IRE) by Iffraaj (GB); LOWER FOR LONGER (IRE), f, 3, TAM, Mcl 16000, 1-24, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Kildaragh Stud (IRE.). 100,000gns ’19 TATOCT.

Tapit–Devils Humor by Distorted Humor; DEVILISH WIT, f, 3, HOU, Msw, 1-23, 6 1/2f, 1:18 . B-Winchell Thoroughbreds LLC (KY.). *Full to All in Fun(SP$311,480).

Union Rags–Sweet Promises by Bernardini; PROMISE THE WORLD, f, 3, LRL, Msw, 1-24, 1m, 1:39 3/5. B-Pam & Martin Wygod (KY.). $45,000 ’19 KEESEP.

Amira’s Prince (IRE)–Lady Halite by Medaglia d’Oro; COMPLEX SYSTEM, c, 4, FG, Msw, 1-24, 5 1/2f, 1:05 . B-Beth Bayer (FL.). $25,000 ’18 OBSOCT; $210,000 2019 OBSAPR.

Blame–Justenufappeal by Exchange Rate; DANCING KIKI, f, 4, AQU, Mcl 40000, 1-24, 7f, 1:26 . B-Dutchess Views Farm, Inc. & SGO Thoroughbred LLC (NY.). $35,000 ’17 FTNOCT.

Hat Trick (JPN)–Earth Shaking by War Front; SOUPER ENERGIZER, g, 4, GP, Mcl 20000, 1-24, 1 1/16mT, 1:42 2/5. B-Live Oak Stud (FL.).

Liaison–Lavender’s Spirit by Northern Afleet; SEXY SECRET, c, 4, HOU, Mcl 7500, 1-23, 1m, 1:41 1/5. B-Sarahsponda Racing (KY.). $3,000 ’18 KEESEP.

Merit Man–Riddle Me by Heatseeker (IRE); IT’S A RIDDLE, f, 4, SA, Mcl 20000, 1-24, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-Schroeder Farms, LLC (CA.).

Nicanor–Eleanor’s Empress by Great Notion; JUST GO WITH IT, c, 4, CT, Mcl 5000, 1-23, 4 1/2f, :54 1/5. B-Robert Gerczak (MD.).

Normandy Invasion–Pinch of Joy by Kitten’s Joy; BELLY FLOP, f, 4, CT, Mcl 5000, 1-23, 1 1/16m, 1:52 1/5. B-Gail Dallalis (NY.). $3,000 ’18 FTMOCT.

Palace Malice–True Courage by War Front; TRUE PALACE, g, 4, AQU, Mcl 25000, 1-24, 1m, 1:42 1/5. B-Rhapsody Farm LLC (NY.). $15,000 ’18 FTKOCT; $9,000 2019 FTMMAY.

Secret Circle–Spirit At Midnight by Midnight Lute; MIDNIGHT SPIRIT, g, 4, FG, Mcl 10000, 1-24, 5 1/2f, 1:07 . B-Cloyce C. Clark Jr. (LA.). $10,000 ’18 ESLYRL.

Too Much Bling–Dynachick by Dynaformer; TAHITIAN BREEZE, f, 4, HOU, Msw, 1-23, 1m, 1:41 4/5. B-Century Acres Farm ,LLC (TX.).

Verrazano–Image of Noon by Disco Rico; DISCO’S BRIDGE, g, 4, TAM, Mcl 16000, 1-24, 1mT, 1:37 1/5. B-Patricia Generazio (NY.).

Distorted Humor–Tapas by Tapit; PINTXOS, g, 5, OP, Mcl 30000, 1-24, 6f, 1:11 2/5. B-Castleton Lyons (KY.).

Papa Clem–Arrivederci Caro by Caros Love; ARRIVEDERCI AMORE, m, 5, LA, Mcl 3500, 1-24, 4 1/2f, :52 4/5. B-Rancho San Roberto Inc. & Mark Cosgrove (CA.).