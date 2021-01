North American Maiden Winners Jan. 27

Bourbon Courage–Maya Elizabeth by Smarty Jones; BOURMA, f, 3, GP, Mcl 25000, 1-27, 6f, 1:12 3/5. B-Dr. Ronald Harris Parker (MD.). $1,500 ’18 FTMDEC.

Brave Dave–Little Face by Magna Graduate; A. K. A. GRAMS, f, 3, DED, Mcl 10000, 1-27, 6 1/2f, 1:24 . B-Gerald L Averett Jr (LA.).

Cowtown Cat–Milwaukee Queen by Milwaukee Brew; MILWAUKEE CAT, f, 3, MVR, Msw, 1-27, 6f, 1:19 2/5. B-Mapleton Thoroughbred Farm (OH.).

Danza–Best Practices by Tough Knight; SUPERDUTY JUSTICE, c, 3, TUP, Moc 30000, 1-27, 5 1/2f, 1:03 1/5. B-Justice Farm & Greg Justice (IN.). $15,000 ’19 FTKOCT.

Field Commission–Fanlight Fanny by Lear Fan; FAN FAN, f, 3, TAM, Mcl 25000, 1-27, 6f, 1:09 4/5. B-George W. Brown MD (FL.). $35,000 2020 OBSSUM. *1/2 to Little Jimmy ($278,489).

Fort Loudon–Precious Feather (MG1P$257,441), by Gone West; FIRST NAVY ADMIRAL, c, 3, TAM, Mcl 16000, 1-27, 6f, 1:11 . B-Jacks or Better Farm Inc. (FL.). *1/2 to Awesome Feather (champion, $1,912,746).

Prospective–Rate Shock by Indian Ocean; DEPUTY INDY, c, 3, GP, Mcl 25000, 1-27, 5fT, :56 1/5. B-Chester A. Bishop (FL.).

Stellar Rain–Rate Rise by High Yield; MEMPHIS DOLL, f, 3, TUP, Mcl 10000, 1-27, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Bryan D. McDonald (NM.).

Verrazano–Minestar by Mineshaft; TODAYSTHEDAY, c, 3, GP, Mcl 50000, 1-27, 5fT, :56 . B-Farm III Enterprises LLC (FL.).

Big Drama–Queen Yamile by Werblin; GINO TIME, g, 4, TAM, Mcl 25000, 1-27, 1mT, 1:38 . B-Miranda Downing (FL.).

City Wolf–Annies Fuse by Lite the Fuse; VIX HERO, g, 4, TUP, Mcl 10000, 1-27, 6 1/2f, 1:17 3/5. B-Barry Kirkham (FL.).

Mineshaft–Kelly Pond by Deputy Minister; SENGEKONTACKET, f, 4, GP, Mcl 50000, 1-27, 1mT, 1:35 . B-Amy Bayle, Daniel S Mallory (KY.). *1/2 to Honey Lake (SW$266,492).

Revolutionary–Midnight Luke by Midnight Lute; MIDNIGHT REVOLT, c, 4, DED, Mcl 10000, 1-27, 1m, 1:42 4/5. B-Jose Luis Espinoza (KY.).

Union Rags–Summer Breeze by Indian Charlie; MARKOFTHEMAKER, g, 4, PRX, Mcl 10000, 1-27, 1m 70y, 1:47 1/5. B-Austin Musselman, Jane Musselman & Douglas Arnold Jr. (KY.). $135,000 ’18 KEESEP.

Quality Road–Conquest Kid by Lemon Drop Kid; EIGHTY SEVEN NORTH, m, 5, GP, Mcl 20000, 1-27, 1mT, 1:35 1/5. B-Waldorf Farm (NY.). $65,000 2018 OBSAPR.

San Pablo–Robin’s N Beau’s by Bold Anthony; LUCKY TO HAVE ME, m, 5, MVR, Msw, 1-27, 6f, 1:17 1/5. B-Dan Bearden (KY.).

Shakin It Up–Moonwalk (G3), by Malibu Moon; KHALID, g, 5, DED, Mcl 10000, 1-27, 5f, 1:00 4/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.).

Alphabet Soup–Copper Rose by Unbridled; COPPER GIDEON, g, 6, MVR, Mcl 5000, 1-27, 5 1/2f, 1:10 4/5. B-Curtsinger & Salazar Stable (KY.).