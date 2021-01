North American Maiden Winners Jan. 28

Animal Kingdom–Crystian d’Oro by Medaglia d’Oro; CRYSTAL COAST, f, 3, GP, Mcl 25000, 1-28, 1 1/16mT, 1:43 2/5. B-Hallmarc Stallions LLC (FL.).

Dominus–Bertie’s Image by Ready’s Image; IMAGERY, f, 3, GP, Mcl 50000, 1-28, 5fT, :56 . B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $4,000 ’19 FTKOCT; $57,000 2020 FTMTYO.

Fiber Sonde–Candlebrook by Saint Ballado; FIBER STRONG, g, 3, CT, Msw, 1-27, 4 1/2f, :53 1/5. B-John D. McKee (WV.).

First Dude–Pyrite Grand Slam by Grand Slam; THIS DUDES NO FOOL, c, 3, GP, Mcl 25000, 1-28, 6f, 1:11 4/5. B-Lynne Boutte & Linda Schroetlin (FL.). $12,000 ’19 OBSJAN; $60,000 2020 OBSSPR.

Flashback–Maligned by El Corredor; GRANDPA MUNSTER, g, 3, CT, Mcl 12500, 1-27, 4 1/2f, :53 4/5. B-Equus Farm (KY.). $30,000 2020 FTMTYO.

Into Mischief–Souper Scoop by Tapit; SOUP AND SANDWICH, c, 3, GP, Msw, 1-28, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-Live Oak Stud (FL.).

Jeranimo–Clouds of Glory by Beau Genius; RIDE FOR GLORY, g, 3, TUP, Mcl 10000, 1-28, 5 1/2f, 1:05 . B-Harris Farms (CA.).

Jess’s Dream–Almost Made It by Overdriven; NOSY BANKER, g, 3, FG, Mcl 12500, 1-28, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Cloyce C. Clark Jr. (LA.). $5,000 ’19 KEESEP; $20,000 ’19 OBSJAN.

Last Gunfighter–Hygh Jacque by Wheaton; DOLLARIZATION, g, 3, PEN, Msw, 1-27, 6f, 1:12 1/5. B-William J Solomon VMD (PA.).

More Than Ready–Maude S (G3P$252,311), by Jump Start; CROWDED TRADE, c, 3, AQU, Msw, 1-28, 6f, 1:13 1/5. B-Forging Oaks, LLC (KY.). $185,000 ’18 KEENOV.

Redding Colliery–Snow Way ($325,002), by Snow Ridge; VELVET RIDGE, g, 3, DED, Mcl 10000, 1-28, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Moon Lake Equine Center LLC (LA.). $2,000 ’19 ESLYRL.

Shackleford–My Secret Brook by Montbrook; ROCCO STRONG, c, 3, AQU, Mcl 50000, 1-28, 1m, 1:43 1/5. B-Craig L. Wheeler (FL.). $25,000 2020 OBSSPR.

Shackleford–Ballado’s Thunder (G3P$285,667), by Saint Ballado; MISTY SHACK, f, 3, HOU, Mcl 7500, 1-28, 5 1/2f, 1:06 2/5. B-Doug Branham & Felicia Branham (KY.). $22,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Backsideofthemoon(G3P$728,216).

Super Saver–Accelebrate by Northern Afleet; HERE’S WALDO, g, 3, PEN, Mcl 16000, 1-27, 6f, 1:12 1/5. B-TLC Thoroughbreds LLC & WinStar Farm, LLC (NY.). $13,000 ’19 FTNAUG.

Teuflesberg–Pencil Papers by Doneraile Court; WRITER’S REGRET, g, 3, AQU, Mcl 25000, 1-28, 6f, 1:14 . B-Seacoast Thoroughbreds of New England (NY.).

Thoreau–Dawn Princess by Polish Numbers; DAWN WEST, g, 3, TP, Mcl 15000, 1-28, 1m, 1:39 2/5. B-Thor-Bred Stables, LLC (CA.).

Will Take Charge–Carinhosa by Sky Mesa; PHRASEOLOGISM, c, 3, FG, Mcl 15000, 1-28, 1m 70y, 1:45 1/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). $40,000 ’19 KEESEP.

Curlin–Sign (G2), by Pulpit; TOKEN, f, 4, FG, Msw, 1-28, 6f, 1:11 2/5. B-Claiborne Farm & Adele B. Dilschneider (KY.).

Empire Maker–Sunlight Cat by Forest Wildcat; SUNNY EMPIRE, f, 4, DED, Mcl 10000, 1-28, 1m, 1:44 2/5. B-Scotty Roy (KY.).

Empire Way–Alpine Echo by Swiss Yodeler; MOUNTAIN PASS, f, 4, TUP, Moc 30000, 1-28, 6f, 1:10 . B-Heinz H. Steinmann (CA.). *1/2 to Swiss Minister(SP$320,178).

Golden Lad–Shanghai Lil by Gold Case; MOUSE CAT, f, 4, PEN, Mcl 7500, 1-27, 5 1/2f, 1:08 . B-Elizabeth R. Houghton (PA.).

Malibu Moon–Hour Glass (G2$320,500), by Petionville; JOYCEE HAZ PIZZAZ, g, 4, AQU, Mcl 20000, 1-28, 6f, 1:14 3/5. B-Spendthrift Farm, LLC (KY.). $80,000 ’18 FTKOCT.

Mr. Big–B Positive by Thewayyouare; BIG ENOUGH, f, 4, TUP, Mcl 5000, 1-28, 6f, 1:11 2/5. B-George Krikorian (CA.). $1,500 ’18 BESOCT.

Palace–Northern Ghost by Northern Afleet; PALAIS, f, 4, DED, Mcl 5000, 1-28, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-Lora Pitre & 4 M Ranch (LA.).

Too Much Bling–Derheart by Dehere; CHACHING BLING, g, 4, HOU, Msw, 1-28, 5 1/2f, 1:06 . B-Larry S. Huntsinger (TX.).

Violence–Wanna Cuddle by Leestown; DARLING JOANNA, f, 4, FG, Msw, 1-28, a1mT, 1:41 3/5. B-Daniel Family Farms, LLC (LA.).

Custom for Carlos–One Last Hope by Heatseeker (IRE); ACCUSTOMED TO HOPE, m, 5, DED, Mcl 10000, 1-28, 5f, 1:01 2/5. B-Brehon Farm (LA.).

Grasshopper–Milkshake by Kingmambo; FANDO, g, 5, HOU, Msw, 1-28, 1mT, 1:39 4/5. B-W. S. Farish (TX.). $2,100 ’16 TEXAUG.