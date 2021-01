North American Maiden Winners Jan. 29

Congrats–Beijoca by Dynaformer; CARRY ON, f, 3, TP, Mcl 15000, 1-28, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-Klein Racing (KY.).

Empire Way–Toni’s the Won by Leroidesanimaux (BRZ); UNAFIESTAPARATODOS, f, 3, GG, Mcl 8000, 1-29, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Terry C. Lovingier (CA.). $1,300 ’19 CTNAUG.

Exaggerator–Nicks (MSW$413,212), by Salt Lake; EXXTOP, g, 3, GP, Mcl 12500, 1-29, 1m, 1:40 3/5. B-Rodrigo Cunha (KY.). *1/2 to Caliente Candy (MSW$312,245).

Gone Astray–Cold Forest by Forestry; NEVER MY LOVE, f, 3, TAM, Mcl 16000, 1-29, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Craig Lawrence Wheeler (FL.).

Half Ours–Exploding Star by Exploit; OUR STARLET, f, 3, FG, Mcl 12500, 1-29, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Paul J. Sita (LA.).

Imagining–Shekeepsherbootson by Not for Love; CLASSY ESCORT, f, 3, CT, Mcl 12500, 1-28, 6 1/2f, 1:23 . B-Hope Hill Farm (MD.). $5,000 ’19 FTMYRL.

Midshipman–Madame Mayra by Scat Daddy; PITUFINA, f, 3, GP, Mcl 16000, 1-29, 5fT, :57 3/5. B-Rockingham Ranch (KY.). $4,000 2020 OBSMAR.

Palace Malice–Miss Prytania by Eskendereya; PIRATE’S PALACE, g, 3, LRL, Mcl 25000, 1-29, 1 1/16m, 1:47 4/5. B-J.R.Ward Stables LLC (KY.). $40,000 ’19 KEESEP.

Point of Entry–Nikki’s Fine Time by Cape Blanco (IRE); MISTA DONZELLA, g, 3, GP, Mcl 16000, 1-29, 1 1/16mT, 1:43 4/5. B-Springhouse Farm (KY.). $45,000 ’19 KEESEP; $4,000 2020 OBSSPR.

Rule by Night–Mischief Music by Weigelia; COUNT THE SHELLS, g, 3, LRL, Mcl 16000, 1-29, 6 1/2f, 1:18 3/5. B-St. Omer’s Farm & WynOaks Farm, LLC (PA.). $7,000 ’19 FTMYRL.

Runhappy–Entrustment by Forestry; DRIVEHAPPY, c, 3, HOU, Msw, 1-28, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Siena Farms LLC (KY.).

Tamarando–Marks Mine (MSW$418,899), by Benchmark; MARK WHATS MINE, f, 3, GG, Mcl 8000, 1-29, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Mr. & Mrs. Larry D. Williams (CA.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Twirling Candy–Reach for a Peach by One Nice Cat; SWEET KATHERN, f, 3, TP, Mcl 7500, 1-28, 1m, 1:40 2/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

Unionize–Rachels Belle by Perfect Mandate; RACHEL’S LADY, f, 3, GG, Mcl 8000, 1-29, 5 1/2f, 1:07 . B-Francis O’Leary (CA.).

Verrazano–Ms. Jean Elizabeth by Old Fashioned; GRIEF, g, 3, FG, Mcl 25000, 1-29, 6f, 1:12 . B-Tom Curtis & Wayne Simpson (LA.).

Decarchy–Boca Belle by Silver Deputy; LITTLE MISS BELLE, f, 4, TUP, Moc 30000, 1-29, a7 1/2fT, 1:34 2/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.). $1,300 ’18 CTNAUG.

Kitten’s Joy–Spectacular Tale by Tale of the Cat; CASANOVA KITTEN, g, 4, TP, Mcl 30000, 1-28, 6f, 1:10 . B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (ON.).

Midshipman–Shesagrumptoo (MSW$453,005), by Luftikus; HUMPTY GRUMPTY, c, 4, CT, Msw, 1-28, 7f, 1:29 3/5. B-O’Sullivan Farms LLC (WV.).

Paynter–Demi Ten by Half Ours; DEMIGOD, g, 4, OP, Mcl 30000, 1-29, 6f, 1:12 2/5. B-Dr. & Mrs. Michael Post & Burl McBride (AR.).

Super Saver–Hummingbird Hill by Tapit; BEAUTIFUL BELLA, f, 4, FG, Mcl 30000, 1-29, a1 1/16mT, 1:49 1/5. B-Whisper Hill Farm LLC (KY.). $8,000 ’18 OBSOCT.

Uncle Mo–Charm City Girl by Pioneerof the Nile; RYE STREET, f, 4, CT, Mcl 5000, 1-28, 6 1/2f, 1:23 4/5. B-Sagamore Farm (MD.).

With Distinction–La De Alidett (VEN) by Seneca (VEN); KING ANDRES, g, 4, TAM, Mcl 16000, 1-29, 1mT, 1:38 3/5. B-SJT Racing Stable LLC (FL.).

Sundarban–Five Times by Maria’s Mon; BULLET TIMES, g, 5, TUP, Mcl 5000, 1-29, 6f, 1:11 3/5. B-Linda Madsen & Joy Seifert (CA.).