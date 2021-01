North American Maiden Winners Jan. 3

Brody’s Cause–Anjorie by A. P Jet; AMITY ISLAND, f, 3, AQU, Mcl 25000, 1-3, 1m, 1:40 . B-Sugar Maple Farm (NY.). *1/2 to Bluegrass Jamboree(SP$335,335).

Candy Ride (ARG)–Faithful by Vindication; PLEDGE, f, 3, TP, Msw, 1-2, 6f, 1:11 1/5. B-Peter E. Blum Thoroughbreds, LLC (KY.). $180,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Hello Don Julio(G2P$460,002).

Central Banker–Box Office Smash by Dixie Union; INVESTMENT GRADE, f, 3, AQU, Mcl 25000, 1-3, 6f, 1:13 1/5. B-Raymond J. DeStefano & Morera Breeding and Racing, LLC (NY.). $40,000 ’19 FTNAUG.

Curlin–Catch the Thrill (champion in Canada, $290,167), by A.P. Indy; CURLIN’S CATCH, f, 3, GP, Msw, 1-3, 1m, 1:38 2/5. B-Sam-Son Farm (ON.). $180,000 ’19 KEESEP; $430,000 2020 OBSSPR.

Dialed In–Gracie’s Way by Giant’s Causeway; HELLO GRACIE, f, 3, LRL, Mcl 16000, 1-3, 6f, 1:14 3/5. B-Diane Louise Manning (PA.).

Dialed In–Party Smart by Smart Strike; SUNNY ONE, f, 3, TP, Mcl 7500, 1-2, 1m, 1:40 3/5. B-George Strawbridge Jr. (KY.).

Distorted Humor–Firefly by Tapit; FOOLERY, f, 3, TP, Msw, 1-2, 1 1/8m, :00 . B-Calumet Farm (KY.). $70,000 ’19 KEESEP.

Empire Maker–Spare Change by Bernardini; ROMAN CENTURIAN, c, 3, SA, Msw, 1-3, 1 1/16m, 1:44 4/5. B-Don Alberto Corporation (KY.). $550,000 ’19 KEESEP.

Flatter–Co Cola by Candy Ride (ARG); SEARCH RESULTS, f, 3, GP, Msw, 1-3, 6f, 1:11 1/5. B-Machmer Hall (KY.). $310,000 ’19 KEESEP.

Munnings–Bitty Kitty (MSP$256,646), by Kitten’s Joy; KASIM, c, 3, GP, Mcl 50000, 1-3, 5fT, :55 3/5. B-Patricia L. Moseley (KY.). $35,000 ’19 FTKOCT; $35,000 ’19 KEEJAN; $65,000 2020 OBSSPR.

Teuflesberg–Just Gabi by Devil His Due; DREAMS STILL WILD, f, 3, TAM, Mcl 16000, 1-3, 7f, 1:27 1/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC (NY.). $16,000 ’19 OBSJAN.

Tourist–Wraith by Ghostzapper; ON A TOUR, f, 3, GP, Mcl 50000, 1-3, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Gary Barber (ON.).

Uncaptured–Venice Moon by Lido Palace (CHI); ZOOMIES, g, 3, TAM, Mcl 16000, 1-3, 7f, 1:25 4/5. B-Lambholm (FL.).

Vancouver (AUS)–Overseen by First Defence; UNDER THE COUVERS, c, 3, GP, Mcl 25000, 1-3, 5fT, :56 2/5. B-Hartwell Farm Inc. (KY.).

American Pharoah–Pulsating by Pulpit; PHAROAH’S HEART, f, 4, SA, Moc 50000, 1-3, 6f, 1:09 3/5. B-CESA Farm (FL.). $250,000 ’17 FTKNOV; $135,000 ’18 KEESEP.

Animal Kingdom–Esstadista (URU) (champion in Uruguay), by Essayons; LEXOPHILIA, f, 4, TAM, Mcl 16000, 1-3, 1mT, 1:38 2/5. B-Team Valor LLC (KY.).

Awesome Again–Fifth Dimension by Distorted Humor; STARSHIP GODDESS, f, 4, TAM, Mcl 16000, 1-3, 1mT, 1:39 1/5. B-Adena Springs & Millennium Farms (KY.). $45,000 ’18 FTKFEB; $25,000 2019 OBSJUN.

Commissioner–City Angel by City Zip; HALO CITY, f, 4, AQU, Msw, 1-3, 1 1/8m, 1:52 1/5. B-H.E. Ervin, Spotted Pony Stables LLC, Scott A Stephens & Betsy T We (KY.). $18,000 ’17 KEENOV; $25,000 ’18 OBSOCT; $50,000 2019 OBSJUN.

Honor Code–Cotton’s Point by Salt Lake; HONESTA, f, 4, TAM, Mcl 10000, 1-3, 1m 40y, 1:44 2/5. B-Adrian Gonzalez & Erin Gonzalez (KY.). $85,000 ’18 OBSOCT.

Shackleford–Playsamongthestars by Banker’s Gold; SHACKLE THE GOLD, g, 4, FG, Mcl 10000, 1-3, 6f, 1:12 . B-DocAtty Stables, LLC (LA.). $20,000 ’18 ESLYRL.