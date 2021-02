North American Maiden Winners Jan. 31

Anthony’s Cross–Gerry’s Reward by Grand Reward; IT’S MY HOUSE, c, 3, GG, Msw, 1-31, 6f, 1:11 1/5. B-Bryan Keith OSteen & Caryl Carlisle OSteen (FL.). $2,000 ’19 OBSJAN; $8,000 2020 OBSSUM.

Broken Vow–La Manica by Medaglia d’Oro; HOLY VOW, c, 3, HOU, Msw, 1-31, 1mT, 1:38 . B-Calumet Farm (KY.).

Candy Ride (ARG)–Nebraska Tornado (MG1$654,995), by Storm Cat; GOLDEN PLUME, f, 3, TAM, Msw, 1-31, 1mT, 1:37 . B-Juddmonte Farms Inc. (KY.).

Constitution–Mybrokenhome by Broken Vow; JUST READ IT, f, 3, AQU, Msw, 1-31, 6f, 1:12 2/5. B-Erv Woolsey & Ralph Kinder (KY.). $70,000 2020 OBSSUM.

English Channel–Indy Miss by A.P. Indy; BEARS BREECHES, f, 3, TP, Mcl 15000, 1-30, 1m, 1:40 . B-Calumet Farm (KY.).

Exaggerator–Go Go Dana by Malibu Moon; CREW DRAGON, c, 3, GP, Msw, 1-31, 1 1/8mT, 1:47 3/5. B-Lee McMillin & Eric Buckley (KY.). $110,000 ’19 KEESEP.

Flintshire (GB)–Cashconsiderations by Super Saver; SCOTTY, c, 3, AQU, Mcl 25000, 1-31, 1m, 1:41 4/5. B-Klaravich Stables (NY.). $40,000 ’18 KEENOV.

Flintshire (GB)–Courtly Lark by Shakespeare; LULLULA, f, 3, GP, Mcl 50000, 1-31, 1mT, 1:35 4/5. B-John Eaton & Steve Laymon (KY.). $12,000 2020 OBSSPR.

Gattopardo–Music Town by Speightstown; STRINGFELLA, g, 3, CT, Mcl 12500, 1-30, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Susan Helene Wantz (MD.).

Khozan–Mitasunke by Closing Argument; NO DECAF, f, 3, GP, Msw, 1-31, 6f, 1:11 . B-Philip M Matthews & Karen Matthews (FL.). $29,000 ’19 OBSOCT; $16,000 2020 OBSSUM.

Metaboss–Elusive Sabu by Elusive Quality; SABUDA, c, 3, SA, Mcl 50000, 1-30, 6f, 1:12 . B-Dan Preiss & All Out Investments (CA.).

Midshipman–Princess Lianna by American Chance; AUSTRIAN NAVY, f, 3, GG, Msw, 1-31, 6f, 1:12 . B-Andy Smolich & Marilyn Smolich (KY.). *1/2 to Krsto Skye(G3P$358,175).

Shanghai Bobby–War Clan by War Front; REINAGOL, f, 3, GP, Msw, 1-31, 5fT, :55 4/5. B-Mrs Fitriani Hay (KY.). $30,000 ’18 KEENOV; $27,000 ’19 KEESEP; $50,000 2020 OBSMAR.

Temple City–Sympathy by Henrythenavigator; SHIRLEY’S TEMPLE, f, 3, HOU, Msw, 1-30, 1mT, 1:40 . B-Head Of Plains Partners (KY.). $4,500 ’19 KEESEP.

Temple City–Morethanbeautiful by More Than Ready; DYNAMORE, g, 3, TAM, Mcl 16000, 1-31, 1 1/8mT, 1:53 1/5. B-Kirt Cahill & Sarah Cahill (KY.). $15,000 2020 OBSSUM.

Texas Bling–Kimbell’s Prada by Authenticate; TEXAS PRADO, g, 3, HOU, Msw, 1-31, 6f, 1:14 3/5. B-Hall’s Family Trust (TX.). *1/2 to Prada’s Bling(MSW$257,257).

Tonalist–Ash Zee by Exchange Rate; THE REDS, c, 3, AQU, Msw, 1-31, 1 1/8m, 1:56 1/5. B-R. S. Evans (KY.). $115,000 ’19 KEESEP; $130,000 2020 OBSSPR.

Violence–Heather by Not for Love; SWING YOUR SWORD, g, 3, CT, Msw, 1-30, 4 1/2f, :53 1/5. B-Country Life Farm & Heather LLC (MD.). $3,000 ’19 FTMYRL.

Will Take Charge–Pink Vendetta by Malibu Moon; WILL TAKE ROSES, f, 3, TAM, Mcl 16000, 1-31, 1m 40y, 1:43 4/5. B-Mt. Brilliant Farm & Ranch LLC (KY.). $2,500 ’19 KEESEP; $15,000 2020 OBSMAR.

Chitu–Shanghai Rose by Red Bullet; RED BOTTOM REBEL, f, 4, HOU, Mcl 50000, 1-31, 5 1/2f, 1:06 4/5. B-Susan Chenowith (FL.). $35,000 2019 OBSAPR.

Colonel John–Boa by Rahy; COPPER, f, 4, GP, Mcl 20000, 1-31, a7 1/2fT, 1:30 3/5. B-Arindel (FL.). *1/2 to Pink Poppy(G3P$299,626).

Constitution–Yawkey Way by Grand Slam; EXTREME FORCE, c, 4, HOU, Msw, 1-30, 6 1/2f, 1:18 . B-Sabana Farm (KY.). $145,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Spun to Run(G1$1,160,520).

Declaration of War–Leaf (IRE) by Montjeu (IRE); IRISH DECLARATION, c, 4, GG, Mcl 12500, 1-31, 1m, 1:40 1/5. B-Glenvale Stud (KY.). $1,000 ’18 KEEJAN.

Honor Code–Freedom Flag by Dixie Union; DEMOCRATIC VALUES, r, 4, AQU, Mcl 40000, 1-31, 7f, 1:26 3/5. B-W. S. Farish (KY.). $475,000 ’18 KEESEP.

Karakontie (JPN)–Jaded Glory by Smart Strike; SLIME QUEEN, f, 4, FG, Msw, 1-31, a1 1/16mT, 1:47 3/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $37,000 ’18 KEESEP.

Lookin At Lucky–Privacy by Notebook; SECLUDE, g, 4, TAM, Msw, 1-31, 1 1/16mT, 1:43 . B-Lambholm (KY.). *1/2 to Ancient Secret(G2$439,434).

Medal Count–Aprisa Luna by Malibu Moon; MOONLIGHT DANCING, f, 4, TP, Mcl 7500, 1-30, 1m, 1:39 4/5. B-Gary Broad (KY.).

Shackleford–Travelers’ Way by Afleet Alex; SHACKS WAY, c, 4, OP, Mcl 16000, 1-31, 6f, 1:12 4/5. B-T/C Stable, LLC (KY.). $70,000 ’18 KEESEP; $130,000 2019 OBSAPR.

Soldat–Dower by Powerscourt (GB); SUGAR BRITCHES, f, 4, TAM, Mcl 10000, 1-31, 7f, 1:25 . B-Michael Corder (FL.).

Will Take Charge–Garden District (G3), by Dixie Union; FOGGY BOTTOM, f, 4, GG, Mcl 5000, 1-31, 1m, 1:41 4/5. B-Lochlow Farm (KY.). $30,000 ’18 KEESEP.