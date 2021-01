North American Maiden Winners Jan. 6

Air Force Blue–Allyallyincomefree by Unbridled’s Song; TEN PIN ALLY, f, 3, GP, Mcl 12500, 1-6, 1m, 1:39 2/5. B-Reeves Thoroughbred Racing (KY.).

Archarcharch–Fun at Heart by Distorted Humor; A LITTLE FLYER, f, 3, TP, Mcl 15000, 1-6, 5f, 1:00 . B-Tommy Humphries (KY.).

Exclusive Quality–Bluesville by Bring the Heat; JACKSON STRONG, g, 3, TAM, Mcl 25000, 1-6, 6f, 1:11 4/5. B-Joseph DiBello (FL.).

Overanalyze–Surveil by Kingmambo; DEBS PRAYER, f, 3, FG, Mcl 12500, 1-6, 1m, 1:44 . B-Herman Ladner (LA.).

Overanalyze–Conquest Inatwirl by Twirling Candy; RAULITO, c, 3, GP, Mcl 25000, 1-6, a7 1/2fT, 1:29 2/5. B-Crowning Point Farm (KY.). $4,500 ’19 FTKOCT.

Runhappy–Charming N Lovable by Horse Chestnut (SAF); CIRCUS, g, 3, FG, Mcl 15000, 1-6, 1m 70y, 1:44 4/5. B-Judy B. Hicks (KY.). $230,000 ’19 FTKOCT. *1/2 to Congenial (SP$254,610) *1/2 to Betweenhereandcool (G1P$401,706) *1/2 to Fault (G1$618,795).

Shanghai Bobby–Guard the Empire by Empire Maker; JADE EMPRESS, f, 3, GP, Msw, 1-6, 7f, 1:24 1/5. B-George Kerr & Tim Odonohue (FL.). $105,000 2020 OBSMAR.

Speed Limit–Robtadi by Eurosilver; ROBTADI STORM, g, 3, DED, Mcl 10000, 1-6, 6 1/2f, 1:23 . B-Wendell A. Templet (LA.). $5,000 ’19 ESLYRL.

Uptowncharlybrown–Sweeter Turn by Sweet Return (GB); MR. DODA, g, 3, PRX, Msw, 1-6, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Monmouth Stud (FL.).

Vancouver (AUS)–Somme by Theatrical (IRE); WESTWARD LOOK, c, 3, TAM, Mcl 16000, 1-6, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Mr. & Mrs. William L. Pape (KY.). $30,000 ’19 FTMYRL.

Bullsbay–Bob’s Dylan (SW$358,636), by David; LIL H, f, 4, MVR, Mcl 7500, 1-6, 5 1/2f, 1:07 3/5. B-Mr. & Mrs. Gene Neil Burkholder (PA.).

Commissioner–Latin Rocks by Rockport Harbor; COMMISSARIO, g, 4, MVR, Mcl 5000, 1-6, 1m 70y, 1:47 1/5. B-Haymarket Farm LLC (KY.). $4,500 ’18 KEEJAN; $12,000 ’18 KEESEP.

Cross Traffic–Hotkittyinthecity (IRE) by One Cool Cat; TORNADO CROSSING, f, 4, FG, Mcl 30000, 1-6, a1mT, 1:41 1/5. B-Louth Racing (NY.).

Danza–Blessed Bullette by Holy Bull; DANCING GRACE, f, 4, MVR, Msw, 1-6, 6f, 1:15 4/5. B-Allen Myers (OH.).

Into Mischief–Rhineshark by Fusaichi Pegasus; INTO VICTORY, f, 4, DED, Msw, 1-6, 7 1/2f, 1:35 2/5. B-Clearsky Farms (KY.). $42,000 ’18 FTKOCT; $120,000 ’18 KEESEP; $55,000 2019 FTCJUN. *1/2 to Blue Wings (MSP$276,896).

Tonalist–Midnight Dream by Elusive Quality; PASATIME, f, 4, PRX, Mcl 10000, 1-6, 1m 70y, 1:49 . B-Los Samanes LLC (FL.).

Horse Greeley–True Blonde Slew by Leestown; MR TRUE, g, 5, DED, Mcl 10000, 1-6, 1m, 1:42 3/5. B-Bryant H. Prentice III & Steve Ingram (LA.).