North American Maiden Winners Jan. 7

Atreides–Spring Flower ($480,020), by Flower Alley; GO ORTEGO GO, g, 3, FG, Mcl 12500, 1-7, 6f, 1:13 2/5. B-J. Adcock & Hume Wornall (LA.).

Cajun Breeze–Idealism by Exclusive Quality; IDEAL BREEZE, f, 3, GP, Mcl 35000, 1-7, 6f, 1:12 2/5. B-Shadybrook Farm, Inc. (FL.).

Effinex–Halle’s Aptitude by Aptitude; SWINGING STICKS, c, 3, AQU, Mcl 25000, 1-7, 1m, 1:40 3/5. B-Hidden lake Farm, LLC (NY.).

Fast Anna–Unusually Talented by Unusual Heat; TANELEER, c, 3, CT, Mcl 12500, 1-6, 4 1/2f, :54 2/5. B-Kevin Nish (CA.).

Flat Out–Opera Song by Unbridled’s Song; COWGIRL NIGHT, f, 3, CT, Mcl 12500, 1-7, 7f, 1:29 4/5. B-University of Kentucky (KY.). $3,200 ’19 FTKOCT.

Half Ours–Biduadeau by A. P. Delta; LIL ADEAU, f, 3, FG, Mcl 12500, 1-7, 6f, 1:13 2/5. B-Valene Farms, LLC & Clear Creek Stud LLC (LA.).

Into Mischief–Diva Star by Cherokee Run; SUBSIDIZE, c, 3, AQU, Msw, 1-7, 6f, 1:11 4/5. B-Machmer Hall (KY.). $350,000 ’18 FTKNOV.

Khozan–Tiz a Valentine by Tiznow; KHOZZY VALINTINE, f, 3, GP, Mcl 35000, 1-7, 6f, 1:13 . B-CRK Stable, LLC (MD.). $15,000 ’19 KEESEP.

Many Rivers–Church Avenue by Vicar; PIRATES CROSS, f, 3, TUP, Moc 30000, 1-7, 5f, :58 3/5. B-Jerry Hollendorfer, Janet Hollendorfer & George Todaro (CA.).

Shanghai Bobby–Sheisinittowinit by Student Council; MAIL MAN JOHNNY, c, 3, DED, Mcl 20000, 1-7, 6 1/2f, 1:23 . B-Millennium Farms & Jack Wolf (KY.). $9,000 ’19 FTKOCT.

Stay Thirsty–Rocket Ninety Nine by Medaglia d’Oro; THIRSTYPROSPECT, f, 3, DED, Mcl 10000, 1-7, 6 1/2f, 1:23 4/5. B-Chris Hebert, Shannon Luquette & Carl Vallot Sr. (LA.).

City Zip–Cathy’s Cornbread by Indian Charlie; CRIMSON ZIP, c, 4, DED, Msw, 1-7, 7 1/2f, 1:34 3/5. B-Justice Family Racing LLC (KY.). $55,000 ’18 FTKOCT. *1/2 to Breaking Bread(MSW$317,860).

English Channel–Imaginary Cat by Storm Cat; GRAND ISLE GIRL, f, 4, FG, Msw, 1-7, 1m 70y, 1:47 1/5. B-Circle H Farm (LA.). *1/2 to Cause to Believe(G3$427,643).

Gandhi–Francey Dancey by Congaree; CELIA’S PRIDE, f, 4, CT, Mcl 5000, 1-6, 4 1/2f, :55 . B-Robert Bachelor (VA.).

Include–Irish American by Quiet American; SHE’S A LADY GRIZ, f, 4, TUP, Moc 30000, 1-7, 1m, 1:39 3/5. B-John O’Meara (KY.). $10,000 ’17 KEENOV.

The Factor–Azurite by Rock Hard Ten; PEARLESCENT, f, 4, GP, Mcl 20000, 1-7, a7 1/2fT, 1:30 . B-Stewart Armstrong (KY.).

Tonalist–Exotic Eyes by Unbridled’s Song; TONALISM, g, 4, GP, Mcl 20000, 1-7, 6f, 1:10 4/5. B-Shivam Marahaj (KY.).

Uncle Mo–Social Call by Smart Strike; SOCIAL GROUP, g, 4, AQU, Mcl 20000, 1-7, 1m, 1:40 2/5. B-Repole Stable Inc (KY.).

Uncle Mo–Dazzling Song by Unbridled’s Song; BLACK MAGIC WOMAN, f, 4, GP, Msw, 1-7, 1m, 1:36 2/5. B-Ramona S. Bass, LLC. (KY.). *1/2 to Magnum Moon(G1$1,177,800).

Kitten’s Joy–Consign by Dynaformer; LEAVE IT TO KITTEN, g, 5, TP, Mcl 7500, 1-6, 1m, 1:39 1/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (ON.).