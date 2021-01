North American Maiden Winners Jan. 9

Cairo Prince–Amen Saratoga by Freud; GREY CHARLOTTE, f, 3, GP, Mcl 25000, 1-9, 1mT, 1:36 . B-Jay Goodwin, Cloyce Clark, Rick Smith & Tommy Walters (KY.). $25,000 ’18 KEENOV.

Candy Ride (ARG)–Kenny Lane by Forestry; CANDY MAN ROCKET, c, 3, GP, Msw, 1-9, 6f, 1:11 1/5. B-R. S. Evans (KY.). $250,000 2020 OBSSPR.

Candy Ride (ARG)–Baby Betty by El Corredor; THERESTOFTHESTORY, g, 3, MVR, Msw, 1-9, 6f, 1:13 2/5. B-Three Chimneys Farm, LLC (KY.). *1/2 to Sweet Whiskey (G3$535,400).

Creative Cause–Donerella by Doneraile Court; ISHIHARA, c, 3, CT, Msw, 1-8, 7f, 1:29 . B-Huntertown Farm LLC (WV.). *1/2 to Swissarella (SP$283,912).

Data Link–Streaker by Forest Wildcat; SUPER WILDCAT, f, 3, CT, Msw, 1-8, 4 1/2f, :53 4/5. B-Mr. & Mrs. Oliver S. Tait (KY.). $3,000 ’19 FTKOCT.

Dialed In–Jane Says by Tale of Ekati; FIELDSTONE, g, 3, FG, Mcl 30000, 1-9, a1mT, 1:41 1/5. B-Julianna Orem (KY.). $50,000 ’19 KEESEP.

Field Commission–Flower Class by Stormy Atlantic; ADMIRAL HOPPER, f, 3, TAM, Msw, 1-9, 5 1/2f, 1:05 . B-Krista Seltzer & Edward Seltzer (FL.).

Forest Command–Justanewkidintown by Lemon Drop Kid; JUST A COMMAND, c, 3, SA, Mcl 50000, 1-9, 6 1/2f, 1:20 1/5. B-Four Quarters Corp (CA.).

Into Mischief–Gypsy Lou by Elusive Quality; LAMUTANAATTY, c, 3, GP, Msw, 1-9, 6f, 1:11 4/5. B-Haymarket Farm LLC (KY.). $177,000 ’18 FTKNOV; $700,000 ’19 KEESEP.

Lea–Stroll By by Stroll; IOVA, f, 3, AQU, Mcl 40000, 1-9, 6f, 1:13 3/5. B-Stonewall Farm (NY.).

Mosler–Imagistic by Deputy Minister; MOSLER’S IMAGE, f, 3, LRL, Mcl 25000, 1-9, 1m, 1:41 4/5. B-Country Life Farm & Imagistic LLC (MD.). $13,000 ’18 FTMDEC. *1/2 to Gentleman’s Kitten (MG1P$257,219).

Palace Malice–Meet At Lola’s by Smoke Glacken; MY DEAR LOLITA, f, 3, TP, Mcl 7500, 1-9, 6f, 1:12 . B-Milan Kosanovich (FL.). $9,000 ’18 KEENOV; $50,000 ’19 KEESEP.

Street Sense–Rovenna (MSW$419,030), by Vronsky; SIMOVITCH, c, 3, GP, Msw, 1-9, 1m, 1:39 . B-Donald R. Dizney, LLC (KY.).

Super Ninety Nine–Mission True by Warrior’s Reward; MISSIONSNINETYNINE, g, 3, CT, Msw, 1-8, 4 1/2f, :53 . B-Taylor Mountain Farm (WV.).

The Factor–Kiss Me Forever by Broken Vow; HOOKEDONAKISS, f, 3, HOU, Msw, 1-8, 6f, 1:12 4/5. B-Nicholas Strong, James Cullen, Kristine Cullen & Silver Springs Stud, LLC (KY.). $50,000 ’19 KEEJAN; $17,000 ’19 KEESEP.

Uncle Mo–Balance (MG1$1,048,491), by Thunder Gulch; SCALES OF JUSTICE, c, 3, TP, Msw, 1-8, 1m, 1:39 . B-Cloros Bloodstock (KY.).

Upstart–Gentleman’s Joy by Yankee Gentleman; UPSTART GENTLEMAN, c, 3, TP, Mcl 30000, 1-8, 1m, 1:37 4/5. B-Machmer Hall (KY.). $85,000 ’18 KEENOV; $120,000 ’19 KEESEP; $170,000 2020 OBSMAR.

War Dancer–Undertheinfluence by Indy Wind; SHESADIRTYDANCER, f, 3, AQU, Mcl 40000, 1-9, 6f, 1:13 2/5. B-Bill Frothinger (NY.).

Anthony’s Cross–Snake Driver by Cloud Hopping; CLARIST, f, 4, TAM, Mcl 10000, 1-9, 6f, 1:12 2/5. B-Karen A. Gilliam (FL.).

Biondetti–Blueyed Lady by Sunriver; BLUEYED PRINCESS, f, 4, TAM, Mcl 25000, 1-9, 1mT, 1:38 1/5. B-Charlene Stevic (FL.).

Charitable Man–Jens Angel by Tale of the Cat; JEN’S ORPHAN, g, 4, CT, Mcl 5000, 1-8, 4 1/2f, :55 1/5. B-Taylor Mountain Farm (WV.).

Charitable Man–Windsor’s Lady by Windsor Castle; MAN OF THE NIGHT, g, 4, CT, Mcl 12500, 1-8, 6 1/2f, 1:22 2/5. B-James W. Casey (WV.).

Commissioner–Naturally Wild (MSP$293,135), by Wild Again; NATURALLY QUICK, f, 4, PEN, Mcl 7500, 1-8, 1m, 1:42 . B-SJT Racing Stable LLC (FL.). $45,000 2019 OBSJUN. *1/2 to Silsita (G3).

Court Vision–Town Queen by Williamstown; DECISION MAKER, g, 4, TP, Mcl 30000, 1-8, 1m, 1:37 4/5. B-Carl Hurst & William Bradley (KY.). *1/2 to Divine Queen (MSW$339,344).

Csaba–Yawn by More Than Ready; NO TIME TO YAWN, g, 4, TAM, Mcl 10000, 1-9, 1 1/16m, 1:45 3/5. B-Bruno Schickedanz (FL.).

Goldencents–Blue Angel Express by Marciano; MORE THUNDER, g, 4, PEN, Mcl 7500, 1-8, 6f, 1:12 2/5. B-Karen J. Silva (FL.). $60,000 ’18 OBSOCT; $40,000 2019 OBSJUN.

Grazen–Trail of Roses by Trail City; ROSE’S CRYSTAL, f, 4, SA, Msw, 1-9, 1mT, 1:36 3/5. B-Pamela J. Cassel & Louis Cassel (CA.).

Sky Mesa–Chalmette by Quiet American; THIS ILL DEFEND, g, 4, AQU, Mcl 40000, 1-9, 1m, 1:41 . B-John C. Oxley (KY.). $32,000 ’18 KEESEP; $170,000 2019 OBSMAR. *Full to Third Dawn (MG2P$286,314).

Barely Bridled–Pismo Beach by Kid Capote; NOVA NOTION, h, 5, HOU, Msw, 1-8, 6f, 1:12 2/5. B-Peter Vasile 4 V’s Horse Ranch (TX.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

Grazen–Joe Ja by Ministers Wild Cat; JAN JAN CAN, m, 5, SA, Mcl 20000, 1-9, 6f, 1:12 2/5. B-Pete Gallegos (CA.).

Super Saver–Gemswick Park (G3), by Speightstown; QUICKPAY, m, 5, MVR, Msw, 1-9, 6f, 1:12 4/5. B-LNJ Foxwoods (KY.). $15,000 2020 KEENOV.

With Distinction–Nonotesneeded by Montbrook; YEYETZI, m, 5, LRL, Mcl 16000, 1-9, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Luis D. Martinez (FL.).