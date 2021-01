North American Non-Graded Stakes Results Jan. 10

REGO PARK S., AQU, $100,000, 3YO, 6 1/2F, 1-10.

8—

PERFECT MUNNINGS, c, 3, Munnings–Our Perfect Ten, by Medaglia d’Oro. ($50,000 ’19 FTNAUG). O-JP Racing Stable, B-Tammy Klimasewski & Robert Klimasewski (NY), T-Todd A. Pletcher, J-Manuel Franco, $55,000.

6—

Storm Shooter, c, 3, Twirling Candy–Nice Boots Baby, by Storm Boot. ($100,000 ’19 FTNAUG; $180,000 2020 OBSSPR). O-MyRaceHorse Stable, B-Dr Jerry Bilinski (NY), $20,000.

7—

Lookin for Trouble, c, 3, Into Mischief–In Spite of Mama, by Speightstown. O-William J Butler, B-William Butler (NY), $12,000.

Also Ran: Uno, Windy Nations, Blue Gator, New York One, Halpert.

Winning Time: 1:20 1/5 (ft)

Margins: 2, 1 1/4, NO.