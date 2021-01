North American Non-Graded Stakes Results Jan. 16

WAYWARD LASS S., TAM, $50,000, 4YO/UP, F/M, 1 1/16M, 1-16.

2—

LUCKY STRIDE, m, 5, Declaration of War–Magic Madison, by Ghostly Minister. ($7,000 2018 OBSJUN). O-Sonata Stable, B-Aschinger Bloodstock Holdings, LLC (KY), T-Michael J. Trombetta, J-Antonio A. Gallardo, $30,000.

9—

On the Town, m, 5, More Than Ready–Quality Rose, by Quality Road. ($450,000 ’17 KEESEP). O-Courtlandt Farms (Donald and Donna Adam), B-Kinsman Farm (KY), $10,000.

4—

Estilo Talentoso, f, 4, Maclean’s Music–Bazinga Baby, by Afleet Alex. ($77,000 ’18 FTKOCT; $15,000 2019 OBSJUN). O-Juan Arriagada, B-Mile High Bloodstock LLC (KY), $5,000.

Also Ran: No Mercy Percy, All Good Times, Agi’s Cait, Independent Miss, Queen of Cause.

Winning Time: 1:44 1/5 (ft)

Margins: 2 1/4, HF, 3 1/4.