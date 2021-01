North American Non-Graded Stakes Results Jan. 18

INTERBOROUGH S., AQU, $100,000, 4YO/UP, F/M, 7F, 1-18.

4—

BELLA AURORA, f, 4, Carpe Diem–Street Interest, by Street Cry (IRE). ($87,000 ’18 FTMOCT). O-Country Life Farm, B-Morgan’s Ford Farm (VA), T-Michael J. Trombetta, J-Jorge A. Vargas, Jr., $55,000.

1—

Needs Supervision, m, 5, Paynter–Moroccan Rose, by Carson City. ($22,000 ’17 KEESEP; $55,000 2018 FTMMAY). O-Howling Pigeon Farms, LLC, Barber, Gary, Wachtel Stable and Madaket Stables LLC, B-Mike Abraham (KY), $20,000.

2—

Saguaro Row, m, 6, Union Rags–Charlie Girl, by Indian Charlie. O-Newtown Anner Stud Farm and Breen, Mark D, B-Mark Breen (KY), $12,000.

Also Ran: Portal Creek, Call On Mischief, Alisio.

Winning Time: 1:25 3/5 (ft)

Margins: 1, NK, 3HF.