North American Non-Graded Stakes Results Jan. 2

DANIA BEACH S., GP, $75,000, 3YO, 1MT, 1-2.

2—

KENTUCKY PHAROAH, c, 3, American Pharoah–Strut the Course, by Strut the Stage. O-Calumet Farm, B-Calumet Farm (KY), T-Jack Sisterson, J-Julien R. Leparoux, $46,035.

1—

Fighting Force, c, 3, Air Force Blue–No Splits, by Smart Strike. ($55,000 ’18 KEENOV; $400,000 2020 OBSSPR). O-Tabor, Michael B, Magnier, Mrs John, and Smith, Derrick, B-Royal Oak Farm LLC, et al (KY), $14,850.

3—

Cave Hill, c, 3, Frosted–Painted Lady, by Broad Brush. O-Godolphin, LLC, B-Godolphin (KY), $7,425.

Also Ran: Lauda Speed, It’s a Gamble, Omaha City.

Winning Time: 1:34 (fm)

Margins: 3, 3/4, NK.