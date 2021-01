North American Non-Graded Stakes Results Jan. 24

CLOCKER’S CORNER S., SA, $74,700, 4YO/UP, 6FT, 1-24.

8—

GREGORIAN CHANT (GB), g, 5, Gregorian (IRE)–Tabrina (IRE), by Fasliyev. (7,000gns ’16 TATDEC; 23,000EUR ’17 TATIRE). O-Old Bones Racing Stable, LLC, Slam Dunk Racing and Nentwig, Michael, B-Clarendon Farm (GB), T-Philip D’Amato, J-Juan J. Hernandez, $43,920.

7—

Strike Me Down, g, 6, Tapit–Strike Softly, by Smart Strike. O-Agave Racing Stable and Sam-Son Farm, B-Sam-Son Farm (ON), $14,640.

3—

Thanks Mr. Eidson, g, 4, More Than Ready–Nest Egg, by Eskendereya. ($210,000 ’18 KEESEP). O-Del Secco DCS Racing, B-Dell Ridge Farm, LLC (KY), $8,784.

Also Ran: Real News, Ghoul (BRZ), Oiseau de Guerre, Strongconstitution, Mr Vargas.

Winning Time: 1:08 2/5 (fm)

Margins: 2 1/4, HD, 1 1/4.