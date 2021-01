North American Non-Graded Stakes Results Jan. 5

ORLEANS S., DED, $60,300, 4YO/UP, F/M, 5F, 1-5.

4—

SHE’S MY GEM, m, 5, Into Mischief–Our Unbridled Gem, by Unbridled’s Song. ($160,000 ’17 KEESEP). O-Dale F Taylor Racing, LLC, B-Don Mattox & Pam Mattox (KY), T-Todd W. Fincher, J-Joel Dominguez, $36,000.

2—

Misty Day, f, 4, Race Day–Misty Run, by Vindication. O-South Central Stables, B-Cypress Bend Farm (KY), $11,400.

1—

Mucho Amor, m, 5, Mucho Macho Man–Raucous Lady, by Rock Hard Ten. ($135,000 ’17 KEESEP; $260,000 2018 OBSMAR). O-Ten Broeck Farm, Inc, B-Ed Few (KY), $6,000.

Also Ran: Pretty Britches, Our Lost Love, Forty Nine Model, Brave Daisey, Toni Ann’s Miracle, Dejoke’s Song.

Winning Time: :58 2/5 (ft)

Margins: 3, HD, 1 3/4.