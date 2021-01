North American Non-Graded Stakes Results Jan. 9

NELSON J. MENARD MEMORIAL S., FG, $75,000, 4YO/UP, F/M, A5 1/2FT, 1-9.

3—

INTO MYSTIC, m, 5, Into Mischief–Loveofalifetime, by Medaglia d’Oro. ($650,000 2018 OBSAPR). O-Coleman, George Chris and King, Brad, B-Runnymede Farm, Inc & Catesby W Clay Investment LLC (KY), T-Brendan P. Walsh, J-Florent Geroux, $45,750.

4—

Elle Z, f, 4, City Zip–Court Appeal, by Candy Ride (ARG). ($7,000 ’18 KEESEP). O-M Bar O LLC, B-W S Farish & Lazy F Ranch (KY), $15,000.

5—

Change of Control, m, 5, Fed Biz–America’s Blossom, by Quiet American. ($27,000 ’16 KEENOV; $95,000 ’17 OBSOCT). O-Roddy Harrison, B-Mr John O’Meara (KY), $7,500.

Also Ran: Winning Envelope, Play On, On Probation, Eyeinthesky, Snowball.

Winning Time: 1:04 2/5 (gd)

Margins: 1, 1 1/4, 2 3/4.