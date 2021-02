North American Allowance Results Feb. 1

MVR, 1ST, ALW, $29,000, 3YO/UP, 1M 70Y, 2-1.

5—

GIFT OF OAK, g, 5, Giant Oak–Huttig, by Richter Scale. O-Friess, Linda, Bookman, Donald, and Hayes, Joann, B-Donald Bookman & Linda Friess (OH), T-T. R. Haehn, J-T. D. Houghton, $17,400.

4—

Spin Doctor, g, 5, Student Council–Surprise Gift, by Service Stripe. O-Michael J Friedman, B-Elkhorn Oaks Inc (OH), $5,800.

2—

Blue Monarch, g, 6, Liaison–Monarch’s Flame, by Monarchos. O-Shady Lady Stables, LLC and Maddox, Rachel, B-Shady Lady Stables & Rachael Maddox (OH), $2,900.