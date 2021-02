North American Allowance Results Feb. 12

FG, 5TH, AOC, $56,000, 4YO/UP, 6F, 2-12.

7—

GET THE PRIZE, h, 5, Candy Ride (ARG)–Hondo’s Way, by Giant’s Causeway. ($125,000 ’17 KEESEP; $410,000 2018 OBSMAR). O-Spendthrift Farm LLC and Town and Country Racing, LLC, B-Diamond A Racing Corp (KY), T-Albert M. Stall, Jr., J-Miguel Mena, $33,600.

3—

On Your Mark, g, 4, Mark Valeski–Keep the Source, by Brother Derek. ($25,000 ’18 KEESEP). O-Andriot, Steve, Vanovich, Steve and Cain, Brad, B-Brereton C Jones (KY), $11,200.

4—

Lafitte’s Fleet, g, 4, More Than Ready–Onna Bugeisha, by First Samurai. ($260,000 ’17 KEENOV; $45,000 2019 OBSJUN). O-J Patrick Lee Racing LLC, B-Jose Luis Espinoza (KY), $6,160.