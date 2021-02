North American Allowance Results Feb. 13

SA, 5TH, AOC, $66,000, 4YO/UP, 6 1/2FT, 2-13.

1—

LINCOLN CITY, h, 5, The Factor–Magic School, by In Excess (IRE). ($50,000 ’16 KEENOV; $30,000 ’17 KEESEP). O-Abel, James P, Abel, Mary C and Kruljac, J Eric, B-Gunpowder Farms LLC (KY), T-J. Eric Kruljac, J-Drayden Van Dyke, $39,000.

6—

Chaos Theory, g, 6, Curlin–Chaotic Cat, by Tale of the Cat. ($260,000 ’15 KEENOV). O-Hronis Racing LLC, B-Bluewater Sales & Mike Carpenter (KY), $13,000.

7—

Mystery Messenger, g, 5, Point of Entry–Starship Universe, by Mineshaft. O-Wilson, Holly and David, B-Adena Springs (KY), $7,800.