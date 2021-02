North American Allowance Results Feb. 14

CT, 3RD, ALW, $29,000, 3YO/UP, 6 1/2F, 2-13.

6—

FINAL SAY, g, 5, Violence–Holy Princess, by Holy Bull. ($90,000 ’17 KEESEP; $470,000 2018 OBSMAR). O-James C Wolf, B-Nancy L Terhune & Ernest C Frohboese (WV), T-Anthony Farrior, J-Arnaldo Bocachica, $17,400.

2—

Hypothesis, g, 4, Algorithms–Ideal Thoughts, by Not for Love. O-Jill Daniel, B-Francis W Daniel III (WV), $5,800.

1—

Annamated Moon, g, 4, Fast Anna–Touch the Moon, by Malibu Moon. O-Jackson, Stephen G and Debbie, B-Three Chimneys Farm, LLC (KY), $2,900.