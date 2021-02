North American Allowance Results Feb. 24

MVR, 8TH, ALW, $30,500, 3YO/UP, F/M, 6F, 2-24.

2—

ROCK STAR LADY, f, 3, Vertiformer–Ready to Rock, by Max’s Pal. O-Kris Nemann, B-Fred A Nemann & Kris Nemann (OH), T-Kris Nemann, J-Luan Machado, $18,300.

4—

Cause of Love, m, 5, Giant Oak–Love First Sight, by Alke. O-Friess, Linda and Bookman, Donald, B-Linda Friess & Donald Bookman (OH), $6,100.

3—

Gonnabegood, f, 3, Macho Uno–My Mancita, by Mr. Greeley. O-Charlie J Williams LLC, B-Charlie J Williams, LLC (OH), $3,050.