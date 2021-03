North American Allowance Results Feb. 28

FG, 6TH, AOC, $52,000, 4YO/UP, F/M, A5 1/2FT, 2-28.

2B—

YES IT’S GINGER, m, 5, Yes It’s True–Ginger Light, by Colony Light. ($11,000 ’16 KEENOV; $22,000 ’17 FTMOCT; $40,000 2018 OBSAPR). O-Brilliant Racing, LLC and Tagg Team Racing, B-Angel Lopez & Penny Lopez & Kathie Maybee (KY), T-Gregory D. Foley, J-Brian Joseph Hernandez, Jr., $31,200.

2—

Dance Rhythms, m, 6, Algorithms–Dance Over, by Hard Spun. O-Tagg Team Racing and Exelby, Randy, B-Marvin Little Jr (KY), $10,400.

7—

Lady of Luxury, m, 5, Mark Valeski–Naughty Lady, by Divine Park. O-Davis, Joey Keith and Rojas, Jackie, B-Brereton C Jones (FL), $5,720.