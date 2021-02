North American Allowance Results Feb. 3

FG, 7TH, AOC, $56,000, 4YO/UP, F/M, 1 1/16M, 2-3.

BYE BYE BERTIE, m, 5, Alternation–Dream of Bertie, by Ready’s Image. ($32,000 ’17 KEESEP; $35,000 2020 KEENOV). O-Jerry Romans, Jr, B-Brereton C Jones (KY), T-Michelle Lovell, J-Jose Riquelme, $33,600.

Queen of the Lane, f, 4, Algorithms–She’s All Scat, by Scat Daddy. O-Butzow, Barry and Joni, B-Mr & Mrs Barry Butzow (KY), $11,200.

Sweet Blindness, m, 5, Central Banker–Sleek, by Bernardini. ($10,000 ’16 FTNOCT; $41,000 ’17 FTNAUG). O-Andrews T and S Racing, B-Hidden Lake Farm (NY), $6,160.