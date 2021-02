North American Allowance Results Feb. 6

SA, 6TH, ALW, $66,512, 4YO/UP, 1 1/8MT, 2-6.

2—

GREGDAR, c, 4, Graydar–Pearl Keys, by Bernstein. ($10,000 ’17 KEENOV). O-Rio Del Sol Stables, LLC, B-Stephen J McDonald (KY), T-Philip D’Amato, J-Mike E. Smith, $37,800.

6—

Whisper Not (GB), c, 4, Poet’s Voice (GB)–Poyle Meg (GB), by Dansili (GB). (4,000gns ’17 TATDEC; 20,000EUR ’18 TATIRE; 90,000gns 2020 TATAGS). O-Electric City Racing, Dunn, Christopher T and Peskoff, Jeremy, B-Cecil and Miss Alison Wiggins (GB), $12,600.

3—

Keystone Field, g, 6, Candy Ride (ARG)–She’s an Eleven, by In Excess (IRE). ($525,000 ’16 KEESEP). O-Bass II, Perry R and Bass, Ramona S, B-CRK Stables, LLC (KY), $7,560.