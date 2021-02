North American Graded Stakes Results Feb. 14

SWEET LIFE S. (G3), SA, $103,500, 3YO, F, 6FT, 2-14.

3—

GOING GLOBAL (IRE), f, 3, Mehmas (IRE)–Wrood, by Invasor (ARG). (15,500EUR ’19 GOFSPT). O-CYBT, Gevertz, Saul, Nentwig, Michael and Pagano, Ray, B-N Hartery (IRE), T-Philip D’Amato, J-Flavien Prat, $60,000.

7—

Five Pics Please, f, 3, Cinco Charlie–No Pictures Please, by Congrats. O-Desert Sun Stables, B-Larry L Caudill DVM (KY), $20,000.

1—

Nimbostratus (FR), f, 3, Wootton Bassett (GB)-Bahama Spirit (IRE), by Invincible Spirit (IRE). (65,000GBP ’19 GUKAUG). O-Altamira Racing Stable, CYBT, Lantzman, Marc and Nentwig, Michael, B-Laundry Cottage Stud (FR), $12,000.

Also Ran: Majestic Steps (IRE), Squared Shady, I’m So Anna, Plum Sexy, Freedom Flyer, Royal Address (IRE), Magical Thought, Go Greta (GB), Pizzazz.

Winning Time: 1:07 3/5 (fm)

Margins: HF, 3/4, 2HF.