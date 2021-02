North American Graded Stakes Results Feb. 20

BARBARA FRITCHIE S. (G3), LRL, $250,000, 4YO/UP, F/M, 7F, 2-20.

6—

HIBISCUS PUNCH, m, 6, Into Mischief–Bellini Sunrise, by Machiavellian. O-Seltzer, Edward A and Anderson, Beverly S, B-Edward A Seltzer & Beverly Anderson (KY), T-Justin J. Nixon, J-Horacio Karamanos, $150,000.

4—

Estilo Talentoso, f, 4, Maclean’s Music–Bazinga Baby, by Afleet Alex. ($77,000 ’18 FTKOCT; $15,000 2019 OBSJUN). O-Juan Arriagada, B-MILE HIGH BLOODSTOCK LLC (KY), $50,000.

2—

Club Car, m, 5, Malibu Moon–Sittin At the Bar, by Into Mischief. ($120,000 ’17 KEESEP). O-Ball, Michael and Katherine G, B-Brett A Brinkman & P DALE LADNER (KY), $25,000.

Also Ran: Needs Supervision, Hello Beautiful, Sharp Starr, Dontletsweetfoolya, Suggestive Honor (ARG).

Winning Time: 1:23 (ft)

Margins: 2HF, 3HF, HF.