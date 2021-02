North American Graded Stakes Results Feb. 6

WITHERS S. (G3), AQU, $250,000, 3YO, 1 1/8M, 2-6.

RISK TAKING, c, 3, Medaglia d’Oro–Run a Risk, by Distorted Humor. ($240,000 ’19 KEESEP). O-Klaravich Stables, Inc, B-G Watts Humphrey Jr (KY), T-Chad C. Brown, J-Eric Cancel, $137,500.

6—

Overtook, c, 3, Curlin–Got Lucky, by A.P. Indy. ($1,000,000 ’19 KEESEP). O-Repole Stable, St Elias Stable, Tabor, Michael B, Magnier, Mrs John and Smith, Derrick, B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc &Philip J Steinberg (KY), $50,000.

3—

Capo Kane, c, 3, Street Sense–Twirl Me, by Hard Spun. ($35,000 ’19 KEEJAN; $75,000 ’19 KEESEP; $26,000 2020 FTMTYO). O-Bing Cherry Racing, Inc and Liberto, Leonard, B-Rising Star Farm LLC (CA), $30,000.

Also Ran: Royal Number, Eagle Orb, Civil War, Donegal Bay, Shackqueenking, Mr. Doda.

Winning Time: 1:51 4/5 (ft)

Margins: 3 3/4, 1 1/4, 4 3/4.