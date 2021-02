North American Maiden Winners Feb. 10

Backtalk–Chocolate Chippi by D’wildcat; CHIPSHAPE, c, 3, GP, Mcl 16000, 2-10, 7f, 1:25 . B-Goldmark Farm (FL.).

Kodiac (GB)–Young Daisy Miller (IRE) by Azamour (IRE); GENERIC JOE (IRE), g, 3, GP, Mcl 16000, 2-10, 5fT, :56 4/5. B-Newtown Anner Stud (IRE.). 50,000EUR ’19 TATIRE.

Ministers Wild Cat–Once Upon a Song by Songandaprayer; LOVE LYRIC, f, 3, TUP, Mcl 10000, 2-10, 4 1/2f, :52 . B-Carnation Racing Stables, Inc., Ron Crockett, Inc. & Ali and Eric Maynard (CA.). $15,000 ’19 FTCYRL.

Mr. Big–Taste the Wild by Taste of Paradise; BIG ENDEAVOR, g, 3, TUP, Mcl 25000, 2-10, 6 1/2f, 1:16 4/5. B-Lisa Wall (CA.).

Too Much Bling–Benny’s Bombshell by Benny the Bull; THATSALOTOFBLING, f, 3, HOU, Mcl 7500, 2-10, 6f, 1:13 1/5. B-GFB Racing LLC (TX.).

Treasure Beach (GB)–O’ Toole by Distorted Humor; COOL O TOOLE, f, 3, TAM, Mcl 32000, 2-10, 1 1/16mT, 1:46 2/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.).

Weigelia–Silmaril (MG3$1,032,973), by Diamond; BEREN, c, 3, PRX, Msw, 2-10, 6f, 1:10 3/5. B-Susan C. Quick & Christopher J Feifarek (PA.).

American Pharoah–Excited (G3), by Giant’s Causeway; EAGERLY, g, 4, GP, Mcl 50000, 2-10, 1 1/16mT, 1:42 2/5. B-Chelston (KY.). *1/2 to Thrilled (MG1P$333,153).

Congrats–Peaceful Town by Speightstown; COYSTER, g, 4, TUP, Mcl 10000, 2-9, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Dormellito Stud & David Purvis (KY.). $7,000 ’18 FTKOCT; $27,000 2019 TEXAPR.

Drill–Tuff as Snuff by Cohiba; IRON DRILL, g, 4, MVR, Mcl 5000, 2-10, 6f, 1:13 4/5. B-Jennifer Johnson & Gillian Johnson (FL.).

Hard Spun–Selkie by Giant’s Causeway; TIPARILLO, f, 4, TUP, Moc 30000, 2-10, 1m, 1:39 . B-Caldara Farm Inc. & Fair Exchange Bloodstock Limited (KY.). $2,000 ’18 BESOCT; $5,000 ’18 KEESEP.

Imagining–Lady of Summer by El Corredor; YOURINDENIAL, f, 4, PRX, Mcl 10000, 2-10, 5 1/2f, 1:07 1/5. B-Glenangus Farm LLC (MD.). $2,000 ’18 FTMOCT.

Pioneerof the Nile–Bobbie Use by Not for Love; SOBEK, g, 4, DED, Mcl 10000, 2-9, 6 1/2f, 1:22 3/5. B-SF Bloodstock LLC (KY.). $550,000 ’17 KEENOV; $350,000 ’18 KEESEP; $1,500 2020 KEEHRA. *1/2 to Starship Truffles (G1$445,035).

Temple City–Bella Cara by Midnight Lute; WEST COAST TEMPLE, f, 4, HOU, Mcl 7500, 2-10, 6 1/2f, 1:22 . B-Stephen Wigmore (KY.). $5,000 ’17 KEENOV; $4,500 ’18 KEESEP.