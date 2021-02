North American Maiden Winners Feb. 11

Bodemeister–Light From Above by A.P. Indy; BODE’S LIGHT, g, 3, OP, Mcl 30000, 2-11, 6f, 1:12 1/5. B-Sandra Sexton (KY.).

Competitive Edge–Thisizsparta by Corinthian; EXACT, f, 3, GP, Mcl 16000, 2-11, 5fT, :55 4/5. B-Paul Tackett Revocable Trust & Nick Mamatas (KY.). $55,000 ’18 FTKNOV; $82,000 2020 OBSSPR.

Constitution–Fancy Day (IRE) by Shamardal; CONVENTION, c, 3, HOU, Msw, 2-10, 7f, 1:25 3/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $230,000 ’19 KEESEP.

Court Vision–Coco’s Shadow by Sarava; SY MICHAEL, g, 3, DED, Msw, 2-11, 7f, 1:29 . B-Terry P Bodin II & Terry P Bodin (LA.).

Dialed In–Stay Here by Dehere; STAY IN, g, 3, PEN, Mcl 16000, 2-10, 6f, 1:12 4/5. B-Quest Realty (VA.).

Lea–Lunch Hour by Medaglia d’Oro; BREAKING ALONE, g, 3, GP, Mcl 25000, 2-11, 1mT, 1:39 2/5. B-William D. Graham (ON.). $13,000 ’19 KEESEP.

Tapizar–Touch Love (G2), by Not for Love; MR HANDS ON, g, 3, HOU, Mcl 15000, 2-10, 6 1/2f, 1:19 4/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $17,000 ’19 KEESEP.

Wicked Strong–Inaword by Successful Appeal; INAWIC, f, 3, DED, Msw, 2-11, 7f, 1:28 1/5. B-Gulf Haven Farm, LLC (LA.).

Blame–Justasprinkle by Gilded Time; PHILLY SPECIAL, f, 4, GP, Mcl 16000, 2-11, 1 1/16mT, 1:44 3/5. B-Belvedere Farm Inc. (KY.). $300,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Justalittlesmoke(MSW$737,870).

Grace Upon Grace–Valid Move by Valid Expectations; FABULOUS FLOYD, c, 4, TUP, Mcl 5000, 2-11, 6f, 1:11 . B-Terry C. Lovingier (CA.).

My Golden Song–Singlebling by El Leopardo; MY GOLDEN BLING, f, 4, HOU, Mcl 25000, 2-10, 5f, 1:00 3/5. B-Stephen Baker (TX.). $19,000 2019 TEXAPR.

Ordained–Wreath by Zanjero; ROCKTHEPULPIT, g, 4, DED, Mcl 5000, 2-11, 6 1/2f, 1:23 4/5. B-Starfish Stable, LLC (AR.).

Song of Navarone–Patty’s Pulpit by Lucky Pulpit; NAVARONES SPARKLE, f, 4, TUP, Mcl 5000, 2-11, 6f, 1:12 . B-Henry Dominguez (NM.).

Tonalist–French Breeze by Elusive Quality; FRENCHIE FROU FROU, f, 4, OP, Mcl 10000, 2-11, 6f, 1:12 4/5. B-McMahon of Saratoga Thoroughbreds, LLC, Spruce Lane Farm & Jeff Gardella (NY.). $2,000 ’18 OBSOCT; $22,000 2019 OBSJUN.

Treasure Beach (GB)–River Rhythm by War Chant; OPTIMISTIC, g, 4, DED, Mcl 5000, 2-11, 1m, 1:44 1/5. B-Leverett Miller, Linda Miller, Adam Parker & Suzette Parker, (FL.).

Silver City–Guru Gita by Tapit; SILVER AND GOLD, g, 5, HOU, Msw, 2-11, 6f, 1:13 . B-Karen E. Jacks & Richard D. Jacks (TX.).