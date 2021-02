North American Maiden Winners Feb. 12

Bluegrass Cat–Play Misty for Us by Bob and John; MISTY CAT, f, 3, GG, Msw, 2-12, 1m, 1:41 4/5. B-BKB Stables, LLC (CA.).

Carpe Diem–Urbanini by Bernardini; MANITOWISH, c, 3, GP, Msw, 2-12, 6 1/2f, 1:17 4/5. B-Tolo Thoroughbreds (KY.). $175,000 ’19 KEESEP.

Jimmy Creed–Anita’s Slew by Slew City Slew; YOUR TIME’S COMING, g, 3, FG, Msw, 2-12, 1m 70y, 1:45 . B-Jeannie T. Carrere (LA.). $5,000 ’19 KEESEP.

Mineshaft–Zehoorr by Storm Cat; STARSHIP NANA, f, 3, GP, Mcl 35000, 2-12, 7f, 1:24 4/5. B-Rustlewood Farm, Inc. (FL.). $97,000 ’19 KEESEP; $40,000 2020 OBSSPR.

Ministers Wild Cat–Drama Cat by Tale of the Cat; WILDLY DRAMATIC, f, 3, GG, Mcl 8000, 2-12, 5f, :58 4/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.). *1/2 to Loud Mouth(SW$306,110).

Orb–Scampering (G1P$297,995), by Afleet Alex; ROMP, c, 3, GP, Mcl 35000, 2-12, 1m, 1:37 3/5. B-Stuart S. Janney, III LLC (KY.).

Orb–Tally Ho Dixie by Dixieland Band; NOKOMIS, f, 3, PEN, Msw, 2-12, 6f, 1:14 2/5. B-Copper Penny Stables (KY.). *1/2 to Kyriaki(G3P$276,656).

Power Broker–Un Bel Di by Rahy; MUSETTA, f, 3, TAM, Mcl 16000, 2-12, 1mT, 1:39 2/5. B-Pia M. Kirkham (FL.).

Sky Mesa–Bedside Manner (MSW$262,223), by Dr. Blum; ENTER SANDWOMAN, f, 3, AQU, Mcl 40000, 2-12, 1m, 1:41 4/5. B-Sugar Maple Farm & H. Lewis Rapaport (NY.). $230,000 ’19 FTNAUG. *Full to Skyway(G2).

Tapit–Hot Dixie Chick (G1$343,252), by Dixie Union; PAULINE’S PEARL, f, 3, FG, Msw, 2-12, 1 1/16m, 1:45 4/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). *1/2 to Union Jackson(G3P$273,874).

Tapizar–Liberty Lunch by Flatter; MY LIBERTY, c, 3, TAM, Msw, 2-12, 7f, 1:22 3/5. B-Indian Creek (KY.). $30,000 ’18 KEENOV; $25,000 ’19 KEESEP.

War Front–Princess Sinead (IRE) by Jeremy; BUGLE OF WAR, c, 3, TAM, Msw, 2-12, 1 1/16mT, 1:42 3/5. B-Barronstown Stud (KY.). $400,000 ’19 KEESEP.

Zivo–Run Tin Tin by Proud Citizen; TINY TIN, c, 3, LRL, Mcl 10000, 2-12, 1m, 1:42 3/5. B-Victor George Bahna (NY.).

Brethren–Georgia Song by Songandaprayer; CHAMBERLAIN, c, 4, GP, Mcl 12500, 2-12, 6f, 1:10 4/5. B-Arindel (FL.).

Cajun Breeze–Putnoutfires by Precise End; WONDER CHARM, f, 4, CT, Mcl 12500, 2-11, 4 1/2f, :54 2/5. B-Shadybrook Farm, Inc. (FL.).

I Want Revenge–Purple by Royal Academy; FIFTYSHADESOPURPLE, g, 4, HOU, Mcl 7500, 2-12, 6f, 1:12 3/5. B-Paul Knapper & TCR Ranch (KY.).

Karakontie (JPN)–Transact by Hard Spun; REMOANE, f, 4, AQU, Mcl 25000, 2-12, 6f, 1:13 2/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (NY.). $65,000 ’18 FTKOCT.

Lookin At Lucky–C C’s Pride by Successful Appeal; CRANKIN, c, 4, SA, Mcl 20000, 2-12, 6f, 1:11 . B-Richard Barton Enterprises (CA.). $7,000 ’18 BESOCT.

Maclean’s Music–Spinning Looks by Hard Spun; BYE BYE MISS PIE, f, 4, SA, Msw, 2-12, 6f, 1:10 4/5. B-Crane Thoroughbred Services LLC (PA.). $25,000 ’17 FTMDEC; $85,000 ’18 FTKJUL.

Munnings–Music Please by Bowman’s Band; PAINT MUSIC FOR ME, g, 4, AQU, Mcl 20000, 2-12, 1m, 1:41 . B-Dr. & Mrs. A. Leonard Pineau (MD.). $52,000 ’17 KEENOV; $220,000 ’18 FTKJUL.

Shackleford–City Way by Runaway Groom; DIVIDED, f, 4, FG, Mcl 10000, 2-12, 1m 70y, 1:48 4/5. B-Georgia Farms Inc (LA.). $14,000 ’18 ESLYRL; $30,000 2019 OBSAPR.

Field Commission–Small Vices by With Approval; VICE GRIP, m, 5, TAM, Mcl 10000, 2-12, 6f, 1:12 1/5. B-Edward Seltzer (FL.). $4,500 ’17 OBSOCT. *1/2 to Vitium($256,911).

Machen–Loving Feeling by End Sweep; LOVIN MACHEN, m, 5, CT, Mcl 5000, 2-12, 4 1/2f, :54 4/5. B-J Michael Baird (WV.).