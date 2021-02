North American Maiden Winners Feb. 13

Broken Vow–She’s Cheeky (MG1P$431,633), by Black Minnaloushe; CAPPER, g, 3, SA, Mcl 50000, 2-13, 1mT, 1:37 3/5. B-Sharon Alesia & Ciaglia Racing LLC (KY.).

Cairo Prince–Ryan’s Inheritance by Valid Expectations; TWO PRINCES, c, 3, GP, Mcl 50000, 2-13, 1m, 1:39 1/5. B-Glendalough LLC (KY.). $95,000 ’19 KEESEP; $70,000 2020 OBSMAR. *1/2 to American Pastime (G1P$280,035).

Carpe Diem–Bear Now (champion in Canada, $1,153,595), by Tiznow; DIEM NOW, f, 3, HOU, Mcl 25000, 2-12, 1m, 1:43 2/5. B-Town & Country Horse Farms, LLC (KY.). $19,000 ’19 KEESEP.

Chitu–Prize Informant by Marciano; WALLYPOP, g, 3, TAM, Mcl 16000, 2-13, 6f, 1:11 1/5. B-J D Farms (FL.). $16,000 ’19 OBSJAN; $48,000 ’19 OBSOCT.

Dontmesswithkitten–Asuraslew by Slewdledo; GORDON ANTHONY, c, 3, GG, Mcl 8000, 2-13, 5f, :59 4/5. B-Steve Meredith (WA.).

Flatter–Liza Doolittle Day by Curlin; AUDREY, f, 3, GP, Mcl 12500, 2-13, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Arindel (FL.).

Frosted–Conquest Soprano by Super Saver; EUPHORIC, f, 3, FG, Msw, 2-13, 6f, 1:09 4/5. B-Sequel Thoroughbreds & Lakin (NY.). $50,000 2020 OBSSPR.

Giant Surprise–Barbara Maria by Stephen Got Even; ROSIES SURPRISE, f, 3, AQU, Mcl 25000, 2-13, 1m, 1:42 1/5. B-Jermiah Englehart (NY.). $2,000 ’19 FTKOCT.

Hit It a Bomb–Whiletheiron’shot by Smart Strike; HOT STOVE LEAGUE, c, 3, FG, Msw, 2-13, 1 1/16m, 1:46 4/5. B-Susan M Forrester & JLC Horses (KY.). $15,000 ’19 KEEJAN.

Into Mischief–July Jasmine by Empire Maker; FLORIFORM, c, 3, GP, Msw, 2-13, 1mT, 1:35 3/5. B-Juddmonte Farms Inc. (KY.).

Maclean’s Music–Shukriya by Grand Reward; REGGAE MUSIC MAN, r, 3, AQU, Msw, 2-13, 7f, 1:25 2/5. B-Ginellen Racing (NY.).

Mshawish–Lemon Hero by Lemon Drop Kid; SAINTHOOD, c, 3, FG, Msw, 2-13, 1 1/16m, 1:45 1/5. B-Edward Taylor & Springland Farm (KY.). $100,000 ’19 KEEJAN; $62,000 ’19 OBSOCT.

Runhappy–Pledge Pin by Chatain; RUN CLASSIC, c, 3, FG, Msw, 2-13, 1 1/16m, 1:44 1/5. B-Millennium Farms (KY.). $475,000 2020 OBSMAR.

Speightstown–Checkupfromzneckup by Dixie Union; CARRIBEAN CAPER, f, 3, FG, Msw, 2-13, 6f, 1:09 4/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $250,000 ’19 KEESEP.

Square Eddie–Dani Reese by High Demand; ANOTHER EDDIE, f, 3, SA, Msw, 2-13, 6fT, 1:09 2/5. B-Reddam Racing LLC (CA.). *Full to An Eddie Surprise (G1P$364,846).

Tizway–Dancing Rage by Sligo Bay (IRE); TIZ HERSELF, f, 3, TAM, Mcl 16000, 2-13, 1m 40y, 1:44 2/5. B-Mr. & Mrs. Annuncio Stanchieri & Farm III Enterprises (FL.). $20,000 2020 OBSSPR.

Twinspired–Lady in the Zone by Dehere; INSPIRING LILY, f, 3, MVR, Msw, 2-13, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-Rocking H Farm, Inc. (OH.).

Upstart–Deep in December by The Daddy; BOREAS, c, 3, GP, Msw, 2-13, 1mT, 1:37 2/5. B-Brereton C. Jones (KY.). $85,000 ’18 KEENOV.

Afleet Alex–Caught by You by Stanislavsky; AFLEETING GLANCE, f, 4, AQU, Mcl 25000, 2-13, 1m, 1:41 1/5. B-Merrylegs Farm North LLC (NY.).

American Pharoah–Harmony Lodge (G1$851,120), by Hennessy; AMERICAN CODE, c, 4, HOU, Msw, 2-12, 7f, 1:26 1/5. B-Glenvale Stud (KY.). $350,000 ’18 KEESEP. *1/2 to Stratford Hill (G3).

Brother Derek–Practical Ideas by Prospect Bay; JACKLIGHTING, g, 4, CT, Mcl 5000, 2-12, 7f, 1:31 1/5. B-C. Allen Johnson & Roland P. Clements III (WV.).

Honor Code–Mumbo Jumbo by Kingmambo; TALKING BOOK, f, 4, GP, Msw, 2-13, 1 1/8mT, 1:47 3/5. B-Sarah S. Farish (KY.). *1/2 to Crossword(G1P$262,699) *1/2 to Texting (G3$273,362).

Justin Phillip–Ritz and Glitz by Desert Party; BRIA AND GIGI, f, 4, PEN, Mcl 7500, 2-12, 6f, 1:15 4/5. B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $4,200 ’18 KEESEP.

Norman Asbjornson–Smoke Cloud by More Smoke; NORMANS GIRL GAYLE, f, 4, PEN, Mcl 10000, 2-12, 6f, 1:15 2/5. B-Thoroughbred Associates, LLP (PA.).

Quality Road–Perils of Pauline by Stravinsky; ESTILO PELIGROSO, g, 4, TAM, Mcl 16000, 2-13, 1 1/8m, 1:53 3/5. B-Ronald G. McPeek (KY.). $85,000 ’17 KEENOV; $275,000 ’18 KEESEP; $25,000 2019 OBSJUN. *1/2 to V. I. P. Zone (champion in Panama) *1/2 to First Premio (MSW$421,543).

He Be Fire N Ice–Dimple Pinch (G1P$259,083), by Smoke Glacken; HE BE MOJO RISIN, g, 5, GG, Mcl 16000, 2-13, 1m, 1:40 1/5. B-Cicero Farms LLC (CA.).