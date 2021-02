North American Maiden Winners Feb. 14

Alpha–Peach Flambe (MSW$430,832), by Flying Chevron; ROSEY’S PEACH, f, 3, AQU, Mcl 25000, 2-14, 6f, 1:13 1/5. B-Robert D. Rosenthal & Bradford Bernstein (NY.).

Animal Kingdom–The Sense Angel by Mineshaft; ALWAYZ LATE, f, 3, GP, Msw, 2-14, 1 1/16mT, 1:41 3/5. B-Tolo Thoroughbreds & Michael A Spirito (KY.). *1/2 to Analyze the Odds(MSW$451,090).

Into Mischief–Love Quote by Tapit; ROYAL BLEND, f, 3, SA, Mcl 40000, 2-14, 6f, 1:13 2/5. B-Pam & Martin Wygod (KY.).

Jess’s Dream–Valverdina by Congrats; BABY LION, f, 3, GP, Mcl 12500, 2-14, 1m, 1:38 2/5. B-Peter J. Mirabelli (FL.).

Kantharos–Isle Get Ready by More Than Ready; SWEET BABY RAELYNN, f, 3, GP, Mcl 50000, 2-14, 6f, 1:11 4/5. B-Dede Mcgehee (KY.). $15,000 ’19 KEESEP.

Maclean’s Music–Over Forli (CHI) by Milt’s Overture; VALLARAND, f, 3, AQU, Msw, 2-14, 1m, 1:40 2/5. B-The New Hill Farm LLC & Cricket Slope Farm (NY.). $40,000 ’18 FTNOCT.

Mr. Big–Not Unusual by Unusual Heat; BIG TALKER, g, 3, SA, Msw, 2-14, 1 1/8mT, 1:47 3/5. B-George Krikorian (CA.). *Full to Big Score(G3$702,792) *1/2 to Mucho Unusual(G1$822,715).

Prospective–Laynes Road by Harlington; MONEY SONG, c, 3, TAM, Mcl 25000, 2-14, 7f, 1:25 2/5. B-Edward Robert Schuster (FL.). $6,000 ’19 OBSOCT.

Rattlesnake Bridge–Set to Smoke by Exclusive Quality; NORA RADD, f, 3, TAM, Mcl 16000, 2-14, 6f, 1:13 4/5. B-Carolin Von Rosenberg DVM (FL.).

Tapiture–Calma Prado by El Prado (IRE); FOREVER BOSS, f, 3, GP, Msw, 2-14, 1 1/16mT, 1:42 4/5. B-Gil Masters (KY.). $23,000 2020 OBSSPR.

Tonalist–Honest to Betsy by Yonaguska; BETSY BLUE, f, 3, AQU, Mcl 25000, 2-14, 6f, 1:11 3/5. B-Blue Devil Racing Stable, LLC (NY.).

Too Much Bling–Crema d’Oro by Medaglia d’Oro; EFFLORESCE, f, 3, HOU, Mcl 7500, 2-13, 6f, 1:15 . B-Ed Few (TX.). $7,000 ’18 TEXAUG.

Candy Ride (ARG)–Agatha by Distorted Humor; BOLD AGENDA, c, 4, GP, Msw, 2-14, 1m, 1:36 . B-Fred W. Hertrich III & John D. Fielding (KY.). $700,000 ’18 KEESEP.

Champ Pegasus–Diva’s Tribute by Henny Hughes; INSTASTORY, f, 4, SA, Mcl 20000, 2-14, 5 1/2f, 1:06 . B-Richard Barton Enterprises (CA.). *1/2 to Spectator(G2$323,551).

English Channel–Royal Heraldry by Royal Academy; TORQUAY, f, 4, GG, Mcl 20000, 2-14, 1m, 1:41 1/5. B-Edward Denike & Theresa Denike (KY.).

Gone Astray–My Wonder Baby by Forestry; YEUDIEL, g, 4, TAM, Mcl 10000, 2-14, 6 1/2f, 1:19 3/5. B-SJT Racing Stables LLC (FL.).

Imagining–Richetta (MSW$296,848), by Polish Numbers; RICH IMAGE, f, 4, CT, Mcl 5000, 2-13, 1 1/16m, 1:54 1/5. B-Glenangus Farm LLC (MD.). *1/2 to Concealed Identity(G1P$461,140).

Malibu Moon–Whichwaydidshego by Storm Cat; WHICHWAYTOMALIBU, g, 4, AQU, Mcl 25000, 2-14, 1m, 1:40 . B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.). $200,000 2019 OBSMAR. *1/2 to Mark My Way(MSW$353,760) *1/2 to Haul Anchor(MSW$334,344).

Super Ninety Nine–Onlygotaminute by Meadowlake; THISISTHETIMETOWIN, g, 4, CT, Mcl 5000, 2-13, 4 1/2f, :54 2/5. B-Ioannis T. Korologos (MD.).