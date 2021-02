North American Maiden Winners Feb. 15

Effinex–All Drama by Act of Duty; DRAMATIC TWIST, f, 3, AQU, Msw, 2-15, 6f, 1:13 . B-Thummp’s Racing Stable LLC (NY.).

Exaggerator–Capella Dancer by Rockport Harbor; A REAL HERO, f, 3, GG, Msw, 2-15, 1 1/16m, 1:46 3/5. B-Rose Hill Farm & Thoroughbred Acadiana (KY.). $100,000 ’19 FTKOCT.

Honor Code–Comedia by Smart Strike; SUSPENDED CAMPAIGN, f, 3, AQU, Mcl 40000, 2-15, 1m, 1:40 4/5. B-Indian Creek (KY.). $140,000 ’19 KEESEP.

Honor Code–Violinist by Unbridled’s Song; SONG OF HONOR, f, 3, LRL, Mcl 25000, 2-15, 1m, 1:41 3/5. B-Machmer Hall (KY.).

Karakontie (JPN)–Giant’s Causey by Giant’s Causeway; KATIE’S KARAT, f, 3, FG, Mcl 30000, 2-15, 1m, 1:42 . B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $3,500 ’19 KEESEP.

Mr. Big–Steamy Novel by Heatseeker (IRE); BIG STORY, g, 3, SA, Msw, 2-15, 7f, 1:24 . B-George Krikorian (CA.). $27,000 ’19 FTCYRL.

Munnings–Razia Sultana by Harlan’s Holiday; B B’S ROCKET, f, 3, PRX, Mcl 25000, 2-15, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Galteemore Bloodstock, Grouseridge Ltd & Dermot Ryan (KY.). $46,000 ’19 KEEJAN; $85,000 2020 OBSSPR.

Not This Time–Music Thunder by Distorted Humor; CUE THE BAND, f, 3, MVR, Msw, 2-15, 5 1/2f, 1:08 3/5. B-Peter Sheppell & K. C. Garret Farm (OH.). $4,500 ’19 FTKOCT.

Paynter–Mallory Square by Southern Image; KUHLKE, f, 3, FG, Msw, 2-15, 1m 70y, 1:47 1/5. B-Time Will Tell, LLC, Scott Willis & Fred Willis (LA.). $5,000 ’19 ESLYRL.

Paynter–Pathologist by Gone West; NINE TOE JOHNNY, c, 3, PRX, Msw, 2-15, 1m 70y, 1:45 . B-Dale N. Krapf (PA.). $6,000 ’18 KEENOV; $12,000 2020 OBSSUM.

Phantom Wildcat–Windy O by Olympio; LIKE THE WIND, c, 3, SA, Msw, 2-15, 6fT, 1:09 . B-Richard Barton Enterprises (CA.). $70,000 ’19 FTCYRL.

Pioneerof the Nile–Merry Meadow (G2$852,800), by Henny Hughes; HOZIER, c, 3, SA, Msw, 2-15, 1 1/16m, 1:44 3/5. B-WinStar Farm, LLC (KY.). $625,000 ’19 FTSAUG.

Slew’s Tiznow–Shot In The Sun (IRE) by Kodiac (GB); KODIACTION, g, 3, GG, Mcl 12500, 2-15, 1m, 1:39 4/5. B-Baseline Equine LLC (CA.).

The Factor–Miss Pavarotti by Pavarotti; LUCIAN, g, 3, LRL, Mcl 16000, 2-15, 7f, 1:28 3/5. B-Dr. & Mrs. A. Leonard Pineau (MD.).

Wicked Strong–Nice Number by Pioneerof the Nile; WICKED ALEX, g, 3, FG, Mcl 12500, 2-15, 6f, 1:13 4/5. B-Autumn Hill Farms Racing StablesInc. (LA.).

Alternation–Feisty by Ready’s Image; DID I STUTTER, f, 4, AQU, Mcl 40000, 2-15, 7f, 1:26 3/5. B-Northern Dawn Stables Inc (ON.).

American Pharoah–Theycallmeladyluck by Dixie Union; BELLUCCI, f, 4, MVR, Msw, 2-15, 6f, 1:14 1/5. B-Seclusive Farm LLC, Chester Prince & Anne Prince (KY.). *1/2 to Salty (G1$688,500).

Trappe Shot–Cryston by Woodman; TAPSHOT, g, 4, MVR, Msw, 2-15, 6f, 1:14 1/5. B-Carmen Pecord (OH.). $5,200 2019 KEENOV; $40,000 2020 FTKFEB.

U S Ranger–Meredith Bee by El Corredor; FLASHY PASS, f, 4, LA, Mcl 3500, 2-14, 4 1/2f, :51 4/5. B-Liberty Road Stables (CA.). $5,200 2019 CALMIX.

Anziyan Royalty–Something Capote by Capote; GEMMA ROYAL, m, 5, LA, Mcl 3500, 2-14, 4 1/2f, :51 4/5. B-Nick Cafarchia (CA.).

Lookin At Lucky–Echo Harbor by Boston Harbor; LUCK IS MY NAME, g, 5, GG, Mcl 20000, 2-15, 1m, 1:42 . B-Woodford Thoroughbreds (KY.). *1/2 to Western Smoke (G3$269,725) *Full to One Lucky Dane ($292,400).