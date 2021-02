North American Maiden Winners Feb. 18

California Chrome–Eve Giselle (G3$288,620), by Five Star Day; CATTALEYA RONITH, f, 3, TAM, Mcl 16000, 2-17, 1m 40y, 1:44 1/5. B-Harry Papaleo (KY.).

Dialed In–Senseu’vbeengone by Street Sense; STOP TALKING, f, 3, CT, Mcl 12500, 2-17, 4 1/2f, :54 1/5. B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $7,000 ’19 FTKOCT.

Exaggerator–Who Is Camille by Dixie Union; CITADEL, c, 3, FG, Mcl 15000, 2-18, 1m 70y, 1:44 4/5. B-China Horse Club International Limited (KY.). $35,000 ’19 KEESEP.

Exclusive Quality–American Swagger by Mr. Sekiguchi; AMERICAN MATTERS, g, 3, GP, Mcl 25000, 2-17, 5f, :58 3/5. B-Horse Research Center (FL.).

Indian Express–Who On First by Dance Brightly; WHO CAN WIN, c, 3, MVR, Msw, 2-17, 5 1/2f, 1:08 3/5. B-Daniel W. Myers (OH.).

Infinite Resource–Happy Me (MSW$350,566), by Lesters Boy; INFINITE CROWN, g, 3, TUP, Mcl 10000, 2-18, 5f, :58 3/5. B-Fred I. Danley (NM.).

Liam’s Map–Apple Pie Baby by Not for Love; MAP EM UP, f, 3, GP, Mcl 25000, 2-18, 1 1/16mT, 1:43 . B-Classic Thoroughbred #7 (MD.). $90,000 ’19 FTMYRL.

Macho Uno–Oasis At Midnight (G3P$301,972), by Midnight Lute; ONE NIGHT STAND, f, 3, GP, Mcl 16000, 2-17, 7f, 1:25 4/5. B-David L Rousso & Joseph Orseno (FL.).

Micromanage–Baby At the Park by Ecton Park; PARK MANAGER MAIZE, f, 3, PEN, Mcl 16000, 2-17, 1m 70y, 1:46 3/5. B-Robert Simonick (NY.).

Midshipman–Palace Dreams by Freud; JACOHARE, g, 3, GP, Mcl 12500, 2-17, 1m, 1:37 3/5. B-Patricia L. Moseley (KY.). $20,000 ’19 KEESEP.

Runhappy–Season Ticket (MSW$280,171), by Lemon Drop Kid; SHEZA HAPPY GIRL, f, 3, GP, Mcl 25000, 2-18, 6f, 1:12 . B-Austin Paul & Brenda Paul (KY.). $37,000 ’19 KEESEP.

Runhappy–Switcheroo by Exchange Rate; JIMMY THE KID, r, 3, PEN, Msw, 2-17, 6f, 1:12 2/5. B-Thomas Scucci, Renee Scucci, Dividing Ridge Farm LLC & Doug Smith (KY.). $165,000 ’18 KEENOV; $172,000 ’19 FTKJUL; $80,000 2020 OBSSPR.

Shackleford–American Queen by Quiet American; SHACKLEFORD STRONG, c, 3, FG, Msw, 2-18, 5 1/2f, 1:04 . B-Ann Fostock (KY.). $125,000 ’19 KEESEP. *Full to Honey I’m Good(MSW$255,553).

Tourist–My Life by Quality Road; WORLD TOUR, f, 3, GP, Msw, 2-18, 1mT, 1:35 4/5. B-St. Simon Place & Scott Stephens (KY.). $67,000 ’19 KEESEP; $130,000 2020 OBSSPR.

Treasure Beach (GB)–High Speed Access by Kingmambo; BEACH CHICK, f, 3, GP, Mcl 16000, 2-18, 1mT, 1:38 . B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.).

Twirling Candy–Probably Thursday by Gio Ponti; CAXAMBAS CANDY, c, 3, GP, Msw, 2-17, 1m, 1:37 1/5. B-Cedar Run Farm LLC (KY.). $67,000 ’19 FTKOCT; $175,000 2020 OBSSPR.

Uncaptured–Vaca Sagrada by Great Above; CAPE COD SALLY, f, 3, PRX, Mcl 10000, 2-17, 6f, 1:15 3/5. B-Phil Matthews & Karen Matthews (FL.). $7,000 2020 OBSSUM. *1/2 to Sok Sok(MSW$463,824).

Uncle Lino–Golden Debutante by Malibu Moon; GOLDEN KEY, g, 3, CT, Msw, 2-17, 4 1/2f, :53 4/5. B-Francis W. Daniel III & Ronney W. Brown (WV.).

Violence–Fontanne by Distorted Humor; TEQUILA DIVA, f, 3, TUP, Mcl 10000, 2-18, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Sierra Farm (KY.). $75,000 2020 OBSSPR.

Bahamian Squall–Hi Avie by Lord Avie; WORKINONBEINSINGLE, f, 4, TAM, Mcl 10000, 2-17, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Melissa L Anthony & William W Anthony (FL.). $29,000 2020 OBSJAN.

Kitten’s Joy–Always Tomorrow by Badge of Silver; CAT LADY, f, 4, GP, Mcl 35000, 2-17, 1m, 1:39 . B-Kenneth L and Sarah K Ramsey & Brereton C. Jones (KY.). $300,000 ’18 KEESEP.

Line of David–Dixie Tactics by Native Tactics; WESTERN STAR, g, 4, FG, Mcl 10000, 2-18, 6f, 1:13 1/5. B-Jim Harris & Sue Harris (LA.). $5,000 2020 ESLMIX. *1/2 to Pure Tactics(MSW$431,356).

Lookin At Lucky–Star Venue by Vindication; KENJILOOKSLUCKY, g, 4, TUP, Moc 30000, 2-18, 1mT, 1:38 1/5. B-C.Kidder, N.Cole, B.Kidder & B.Graves, R.Kinder, E.Woolsey (KY.). $16,000 ’18 FTKOCT.

Malibu Moon–You’re Beingplayed by Speightstown; YOU’RE THE BEST, f, 4, TAM, Mcl 25000, 2-17, 6 1/2f, 1:18 . B-Martha J Mulholland & Candyland Farm (KY.). $48,000 2019 OBSAPR.

Midnight Lute–Blind Luck (champion, $3,279,520), by Pollard’s Vision; MIDNIGHT LUCK, g, 4, TUP, Mcl 20000, 2-17, 6f, 1:12 1/5. B-Mark Dedomenico LLC (KY.). $50,000 ’18 KEESEP.

Paynter–Relaxing Green by Formal Gold; GREENBACK, g, 4, PRX, Mcl 10000, 2-17, 6 1/2f, 1:20 1/5. B-Jack Swain III (KY.). $90,000 ’18 FTKOCT. *1/2 to Marley’s Freedom(G1$1,233,935).

Spinning Touch–Charlie’s Pizzazz by Here Comes Charlie; SHE’SEVERSOCLEVER, f, 4, TUP, Mcl 10000, 2-17, 4 1/2f, :53 1/5. B-Michael Fuhs & Jeanne Fuhs (NM.).

Cyclotron–Accommodation by Unusual Heat; DOMESTICATION, m, 5, TUP, Mcl 20000, 2-17, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Old English Rancho (CA.).