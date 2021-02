North American Maiden Winners Feb. 2

Bodemeister–Weight No More by Pure Prize; BODEMEISTER WIND, c, 3, DED, Mcl 10000, 2-2, 1m, 1:42 3/5. B-Machmer Hall (KY.). $4,000 ’19 KEESEP.

Congrats–Jensens Score by Even the Score; CONGRATS JENSEN, f, 3, MVR, Msw, 2-2, 6f, 1:15 4/5. B-Steve M DeMaiolo (OH.).

Curlin to Mischief–Hot Prize by Pure Prize; HOT LE ROY, g, 3, DED, Mcl 20000, 2-2, 5f, 1:00 2/5. B-Israel Flores Horse LLC (LA.).

Mobil–Big Ma Moo by Sir Cat; MA MOOS WARRIOR, g, 3, MVR, Msw, 2-2, 6f, 1:17 3/5. B-Jake Radosevich & Shelly Radosevich (OH.).

Papa Clem–Well Polished by Bernstein; SMOOTH PAPA, g, 3, TUP, Moc 30000, 2-2, 5 1/2f, 1:04 3/5. B-Kevin Eikleberry (AZ.).

Capo Bastone–Kimberly Is That U by Dixie Union; AZNAVOUR, f, 4, MVR, Mcl 5000, 2-2, 5f, 1:02 2/5. B-Juan Francisco Landaeta & Jorge Tabraue (FL.).