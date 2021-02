North American Maiden Winners Feb. 21

Animal Kingdom–Devine Aida (G2P$273,215), by Unbridled’s Song; JUNGLE CRY, c, 3, GG, Msw, 2-21, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Adena Springs (KY.). $55,000 2021 OBSJAN.

Bellamy Road–Dolce Pentimento by Repent; BELLAMY DOLCE, c, 3, AQU, Mcl 25000, 2-21, 1m, 1:40 4/5. B-La Dolce Vita Stables (NY.).

Bold Chieftain–Only a Moment by Bertrando; J T’S WATCH, c, 3, GG, Mcl 20000, 2-21, 1m, 1:40 1/5. B-Henry Williamson (CA.).

Brody’s Cause–Voodoo Lounge by Pleasant Tap; LOVE IS STRONG, f, 3, LRL, Mcl 16000, 2-21, 1 1/16m, 1:48 2/5. B-Laura McKinney (KY.). $35,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Dancing Lounge($276,222).

Constitution–Screwgie by Smart Strike; AMBIVALENT, c, 3, SA, Msw, 2-21, 6fT, 1:08 2/5. B-J Stephen McDonald (KY.). $95,000 ’19 KEESEP; $550,000 2020 OBSMAR.

Cross Traffic–French Song by Silic (FR); MON CHERIE, f, 3, FG, Mcl 15000, 2-21, 6f, 1:12 2/5. B-Crusader Racing, Inc. (NY.). $22,000 2020 OBSMAR.

Empire Maker–Sassifaction by Smart Strike; MILITARY BEARING, c, 3, FG, Mcl 30000, 2-21, a1mT, 1:39 1/5. B-Gainesway Thoroughbreds Ltd. (KY.). $275,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Cambodia(MG2$858,913).

First Dude–Dreaminofauntdiane by Bluegrass Cat; PICKING UP PENNIES, g, 3, GP, Mcl 35000, 2-21, 6f, 1:11 3/5. B-Jesus Rodriguez (FL.). $30,000 ’19 OBSOCT.

Grazen–Wonderful Robin by Tiz Wonderful; ROBIN’S LEGACY, g, 3, SA, Mcl 30000, 2-21, 1m, 1:41 . B-Rising Star Farm LLC (CA.).

Honor Code–Patti’s Regal Song by Unbridled’s Song; MARACUJA, f, 3, AQU, Msw, 2-21, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-River Bend Farm Inc., Austin Musselman & Janie Musselman (KY.). $200,000 ’19 FTSAUG.

Mshawish–Maggie Maggie by Majesticperfection; DANNYHILL, f, 3, TAM, Mcl 32000, 2-21, 6f, 1:11 4/5. B-Nancy Shuford (KY.). $17,000 ’19 KEESEP.

Oxbow–Carocuore (ARG) by Tapit; BOW BOW GIRL, f, 3, GP, Msw, 2-21, 1 1/16m, 1:44 1/5. B-Calumet Farm (KY.).

Race Day–Tiz Worldly by Tiznow; RACE DAY SPEED, f, 3, TAM, Mcl 16000, 2-21, 7f, 1:25 3/5. B-Hardacre Farm (FL.). $1,500 ’19 OBSOCT.

Speightster–Modern Rose by Dixieland Band; THORN, c, 3, GP, Mcl 35000, 2-21, 1 1/16mT, 1:41 3/5. B-William I. Mott & LRE Racing, LLC (KY.).

Algorithms–Flor De Oro by Out of Place; BELLA FEMMINA, f, 4, CT, Mcl 12500, 2-20, 7f, 1:30 2/5. B-Montese LLC (WV.).

Algorithms–Sepulveda Pass by Unusual Heat; FOUR O’FIVE, g, 4, GG, Mcl 5000, 2-21, 1m, 1:42 1/5. B-M. Auerbach L.L.C. (KY.).

Carpe Diem–Force of Humor by Distorted Humor; DAY’S HUMOR, f, 4, AQU, Mcl 25000, 2-21, 6f, 1:12 4/5. B-Newtown Anner Stud (NY.).

Carpe Diem–Onebadkitty by Street Cry (IRE); SHES’A PERFECTLADY, f, 4, SA, Mcl 50000, 2-21, 6 1/2fT, 1:15 2/5. B-Montfort Mares, LLC (KY.). $50,000 ’18 KEESEP; $200,000 2019 OBSJUN.

Drosselmeyer–Bellsblade by Mr. Broad Blade; FAT STACKS, g, 4, SA, Mcl 50000, 2-21, 1 1/8mT, 1:49 3/5. B-Matt Nelson (CA.). *1/2 to Wound Tight(SW$277,544).

Midshipman–Nushka by Cherokee Run; MOSQUITO FLEET, g, 4, GG, Mcl 12500, 2-21, 1m, 1:40 3/5. B-Columbiana Farm LLC (KY.). $25,000 ’18 WASAUG.

Misty’sgoldentouch–Yo Sal by Olympio; GO GO SAMS BRO, g, 4, FON, Msw, 2-21, 4f, :48 1/5. B-Laura R. Bailey (CA.).

Mr Speaker–Jomare by Ghostzapper; HOITY TOITY, f, 4, TAM, Mcl 16000, 2-21, 1 1/16mT, 1:44 4/5. B-Kingview Farms (ON.).

Tiznow–White Sangria by Giant’s Causeway; SELFMADE, g, 4, GP, Mcl 16000, 2-21, a7 1/2fT, 1:30 2/5. B-Mrs. Gerald A. Nielsen (NY.). $220,000 ’18 FTNAUG.