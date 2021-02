North American Maiden Winners Feb. 23

Can the Man–Highest Reward by Congrats; LITTLE CAN, g, 3, DED, Msw, 2-23, 5f, :59 4/5. B-Cloyce C. Clark Jr. (LA.).

Palace–Silk’s Diamond by Forefathers; IRON LAD, c, 3, PRX, Mcl 10000, 2-23, 6f, 1:13 1/5. B-JRita Young Thoroughbreds, LLC (NY.). $75,000 ’19 FTKFEB; $100,000 ’19 FTNAUG; $32,000 2020 OBSSPR.

The Big Beast–Romantic Juliet by Put It Back; ROMANTIC BEAST, f, 3, DED, Mcl 10000, 2-23, 5f, 1:00 2/5. B-Steve Tucker & Bryan Tucker (FL.). $10,000 2020 OBSSPR.

Friesan Fire–Yes My Lady by Wavering Monarch; OUI MADAME, f, 4, PRX, Mcl 10000, 2-23, 7f, 1:29 4/5. B-Richard Simoff (PA.).

Maclean’s Music–Mystery Itself by Pulpit; NOT FADE AWAY, h, 5, DED, Mcl 5000, 2-23, 6 1/2f, 1:23 2/5. B-Sally Thomas & New Dawn Stable LLC (KY.). $45,000 ’16 KEENOV; $100,000 ’17 FTKJUL.