North American Maiden Winners Feb. 24

Animal Kingdom–Don’tgetmadalexis by Don’t Get Mad; KATE’S KINGDOM, f, 3, GP, Mcl 16000, 2-24, 1mT, 1:36 . B-Midwest Thorougbreds Inc (KY.).

Animal Kingdom–Brampton by Smart Strike; SHADIZAAR, c, 3, TUP, Moc 30000, 2-24, 7 1/2fT, 1:32 3/5. B-Foxpointe Thoroughbreds (KY.).

Awesome of Course–Proof Inthe Puddin by Elusive Bluff; AWESOME PUDDING, c, 3, GP, Mcl 50000, 2-24, 6f, 1:10 4/5. B-Jacks or Better Farm Inc. (FL.).

Bob Black Jack–Farmers Wife by Quiet American; MS SALLY, f, 3, TUP, Moc 30000, 2-24, 7 1/2fT, 1:32 2/5. B-BKB STABLES, LLC (CA.).

Half Ours–Maggies Ransom by Thunder Gulch; MAGGIE’S RETURN, f, 3, DED, Msw, 2-24, 5f, 1:00 4/5. B-Stephen Brown (LA.). $9,500 ’19 ESLYRL.

More Than Ready–Kobla Cat by Tale of the Cat; KOBLA MAS, c, 3, HOU, Msw, 2-24, 1 1/16mT, 1:44 2/5. B-Jamm Ltd. (KY.). *1/2 to Bitumen (G3$326,656).

Pimpernel–Gata Big Heart by Midshipman; PASSIONATE HEART, f, 3, MVR, Mcl 10000, 2-24, 6f, 1:17 2/5. B-Larry Steinberg (LA.).

Soldat–Twilight Mirage by Jeblar; DASSULT MIRAGE, c, 3, GP, Mcl 50000, 2-24, 5fT, :57 1/5. B-Other Things, LLC (FL.). *1/2 to Determinato (MSW$405,307).

Value Plus–Starship Sapphire by Any Given Saturday; SATURDAY VALUE, g, 3, TUP, Moc 30000, 2-24, 6f, 1:10 . B-Pooli Thoroughbreds (BC.).

El Padrino–Cimarron Rain by Indian Charlie; PRINCE OF RAIN, g, 4, PEN, Msw, 2-24, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Angelo Zalalas (PA.).

Explosive Truth–Tricky Bride by Grand Reward; ROCK SOLID TRUTH, g, 4, MVR, Mcl 5000, 2-24, 5 1/2f, 1:10 2/5. B-Dr. K. K. Jayaraman & Dr. V. Devi Jayaraman (AR.).

Graydar–Asheville by Clever Trick; PURPLE PEOPLEEATER, f, 4, TAM, Mcl 10000, 2-24, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Springland Farm (KY.). $3,200 ’18 KEESEP. *1/2 to Agastache (MSP$422,101).

Khozan–The Ghost Bride by Ghostzapper; SHOUG, f, 4, GP, Mcl 25000, 2-24, 5fT, :56 4/5. B-Al Shaqab Racing LLC (FL.).

Midnight Lute–Beautiful East by Wolf Power (SAF); STRUM AND PLUCK, g, 4, TAM, Mcl 10000, 2-24, 1m 40y, 1:41 3/5. B-Mark Brown Grier (MD.). *1/2 to Nuffsaid Nuffsaid ($417,415).

Midshipman–Salazar by Discreet Cat; DREADNAUGHT, g, 4, TUP, Moc 30000, 2-23, 6f, 1:11 . B-Dawson Guhle (AB.).

More Than Ready–Rigorously by North Light (IRE); RANGE OF MOTION, g, 4, DED, Mcl 10000, 2-24, 1 1/16m, 1:51 . B-Michael Waresk (KY.). $200,000 ’18 KEESEP.

Proud Citizen–May Gator (G1P$570,298), by Green Alligator; GATOR PROUD, f, 4, DED, Msw, 2-24, 7f, 1:30 3/5. B-Danny M. Brown & Donna B. Brown (LA.). $50,000 ’18 ESLOCT. *Full to Miz Ida (MG3$484,998).