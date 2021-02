North American Maiden Winners Feb. 26

Algorithms–Perfect Wildcat by Perfect Soul (IRE); GET LIT, g, 3, LRL, Mcl 10000, 2-26, 6f, 1:12 1/5. B-Nikolaus Bock (KY.). $14,000 ’18 KEENOV; $20,000 ’19 FTMYRL.

Bahamian Squall–Up for Grabs by First Samurai; RUNNING MEMORIES, f, 3, GP, Mcl 25000, 2-26, 5fT, :56 1/5. B-Courtney L. Meagher (FL.). $1,000 ’19 OBSOCT.

Congrats–Extra Sexy Psychic (MSW$311,650), by Freud; EXTRASEXYBIGDADDEE, g, 3, TP, Mcl 30000, 2-26, 1m, 1:38 1/5. B-Toni M. Kirwan & Edward Hipps (PA.). *1/2 to Extrasexyhippzster (MSW$268,400) *1/2 to Extrasexyexotkminx ($257,030).

Distorted Humor–Above It by Holy Bull; THE GLENMORE, f, 3, AQU, Mcl 40000, 2-26, 1m, 1:41 . B-Tami Bobo (NY.). $85,000 ’19 FTNAUG.

Distorted Humor–Spellbound (G2), by Bernardini; SOOTHSAY, f, 3, SA, Msw, 2-26, 6f, 1:11 . B-Raydelz Stable (KY.).

Exaggerator–Touch Magic by Lion Heart; SHADES OF TRUTH, f, 3, FG, Msw, 2-26, 6f, 1:11 . B-Coteau Grove Farms (LA.). $45,000 ’19 KEESEP.

Fed Biz–Songoficeandfire by Dynaformer; GIRL’S ON FIRE, f, 3, FG, Mcl 50000, 2-26, a1 1/16mT, 1:46 4/5. B-Diane Snowden & Guy Snowden (KY.).

First Dude–Bernie’s Gold (MSP$254,441), by Hunting Hard; RAY AREWETHEREYET, f, 3, GP, Msw, 2-26, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Raymond Mamone (FL.). *1/2 to Raybern’s Gold($296,865).

Hard Spun–High Performer by Candy Ride (ARG); LOVELY TROPHY GIRL, f, 3, TAM, Mcl 16000, 2-26, 1 1/16mT, 1:43 3/5. B-Nursery Place, Donaldson & Broadbent (KY.). $250,000 ’19 KEESEP.

Jeranimo–Torbeka Rose by Silic (FR); JANERO ROSE, f, 3, GG, Mcl 12500, 2-26, 6f, 1:12 3/5. B-Jeranimo Partnership (CA.).

Lakerville–Tebowing by Fusaichi Pegasus; WYNNVILLE, c, 3, GG, Mcl 8000, 2-26, 1m, 1:41 3/5. B-David Chase & Nancy Probert (CA.).

Ministers Wild Cat–Island Candy by Candy Ride (ARG); ISLAND LIFE, f, 3, GG, Mcl 25000, 2-26, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Tommy Town Thoroughbreds, LLC (CA.).

Mr. Big–Democratic Sweep by Gotham City; BERNALINHO, c, 3, GG, Msw, 2-26, 1 1/16m, 1:46 1/5. B-Dr. Dorothee Kieckhefer (KY.).

Mr. Big–Quick Chick by Orientate; BIG CHICK, f, 3, GG, Mcl 12500, 2-26, 6f, 1:12 2/5. B-George Krikorian (CA.). $75,000 ’19 FTCYRL.

Mr. Big–Novel Twist by Holy Bull; BIG BEAUTY, f, 3, SA, Msw, 2-26, 1mT, 1:36 . B-George Krikorian (CA.).

Munnings–My Cinsation by Cindago; LETSGETLUCKY, c, 3, SA, Msw, 2-26, 6f, 1:10 4/5. B-Premier Thoroughbreds LLC (CA.).

Overanalyze–Torchme by Gimmeawink; THOROVER, c, 3, GP, Mcl 12500, 2-26, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-Hidden Point Farm Inc. (FL.).

Palace Malice–Baylor’s Babe by Southern Image; FRANKIE Z, g, 3, TAM, Mcl 25000, 2-26, 5 1/2f, 1:04 4/5. B-John Cummins (KY.). $32,000 ’19 FTKOCT; $25,000 2020 OBSSPR.

Pioneerof the Nile–Hooh Why (G1$1,244,809), by Cloud Hopping; KAYAKER, c, 3, TAM, Mcl 32000, 2-26, 1mT, 1:36 2/5. B-SF Bloodstock LLC (KY.). $200,000 ’18 KEENOV; $350,000 ’19 KEESEP.

Street Sense–Star Rating (IRE) by Dansili (GB); THREE TWO ZONE, c, 3, AQU, Msw, 2-26, 6f, 1:11 3/5. B-Don Alberto Corporation (KY.). $50,000 ’19 KEESEP; $20,000 2020 OBSSPR.

U S Ranger–Oh Molly Brannigan by Utopia (JPN); RANGER MOLLY, f, 3, GG, Mcl 25000, 2-26, 5 1/2f, 1:05 2/5. B-Willow Tree Farm, Inc. (CA.). $3,000 ’19 CTNAUG.

We Miss Artie–Frisky Kitten by Kitten’s Joy; CHASING ARTIE, g, 3, GP, Msw, 2-26, 5fT, :55 2/5. B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.).

American Pharoah–Dame Ellen by Elusive Quality; SAIL ON ELLEN, f, 4, FG, Msw, 2-26, a1mT, 1:39 4/5. B-Double Duck, Inc. (KY.).

Archarcharch–Wild in the Saddle (MSW$367,218), by Silic (FR); WILD ARCH, f, 4, SA, Mcl 20000, 2-26, 1m, 1:40 3/5. B-Nadine Anderson (KY.).

Awesome of Course–Cotulla by Indygo Shiner; AWESOME VALENTINA, f, 4, FON, Msw, 2-26, 4f, :49 2/5. B-George Klein & Debbi Klein (FL.).

Buffum–Liberty Bay by Bullsbay; HELL IN A SHELL, f, 4, LRL, Mcl 16000, 2-26, 5 1/2f, 1:06 3/5. B-University of Maryland (MD.).

Despite the Odds–Passionate Gold by Mr. Greeley; DESPITE ODDS, g, 4, LRL, Mcl 16000, 2-26, 1m, 1:41 2/5. B-R. Larry Johnson (MD.).

Dialed In–One Hot Romance by Rock Hard Ten; KICKIN’ KIRBY, c, 4, OP, Mcl 10000, 2-26, 6f, 1:13 . B-Brandywine Farm & Jim & Pam Robinson (KY.). $50,000 ’18 FTKOCT.

Dialed In–Wild One by War Front; PHASE OUT, g, 4, TAM, Msw, 2-26, 6f, 1:10 2/5. B-Robert V. LaPenta (KY.). $14,000 2020 OBSJAN.

Normandy Invasion–Gattinara by Raffie’s Majesty; BRUNATE, g, 4, AQU, Mcl 25000, 2-26, 6f, 1:12 . B-Song Hill Thoroughbreds LLC (NY.).

Summer Front–Fraudulentfootnote by More Than Ready; FLAMING, f, 4, OP, Mcl 10000, 2-26, 6f, 1:14 . B-May Valley Farm (KY.).

Tapit–Wait Til Dawn by Giant’s Causeway; WIND AND HOPE, f, 4, GG, Msw, 2-26, 1m, 1:38 4/5. B-WinStar Farm, LLC & Winchell Thoroughbreds, LLC (KY.). $535,000 ’18 KEESEP.

Maclean’s Music–Precise Touch by Touch Gold; RUSSIAN MELODY, m, 5, PEN, Mcl 7500, 2-26, 6f, 1:12 1/5. B-Gabriel Duignan (KY.). $110,000 ’17 KEESEP.

Midnight Lute–Miranda Rose by Tribal Rule; WILSON MONK, g, 5, SA, Msw, 2-26, 6f, 1:10 3/5. B-Nick Alexander (CA.).

Posse–Obama Girl by Golden Missile; TRACI’S GIRL, m, 5, CT, Mcl 5000, 2-26, 4 1/2f, :55 2/5. B-John McDermott & Laura McDermott (NY.). $1,000 ’16 FTNOCT; $30,000 2018 OBSJAN.