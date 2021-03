North American Maiden Winners Feb. 28

Air Force Blue–Bid N Ask by Munnings; AIR FORCE PINK, f, 3, TAM, Mcl 16000, 2-28, 1mT, 1:36 4/5. B-Cherry Run Farm (KY.). $20,000 ’19 KEESEP; $30,000 2020 OBSSPR.

Amwaal–Executive Bonnie by Bold Executive; EXECUTIVE PRIZE, g, 3, CT, Mcl 7500, 2-27, 6 1/2f, 1:23 3/5. B-Jerry Johnson & Jennifer Johnson (WV.).

Astrology–Heatseeker Sharon by Heatseeker (IRE); MARTINIZED, g, 3, FG, Msw, 2-28, 1m 70y, 1:44 1/5. B-Keith Hernandez, Earl Hernandez & John Duvieilh (LA.).

Big Blue Kitten–Cello by English Channel; CELLIST, c, 3, GP, Msw, 2-28, 1 1/16mT, 1:42 1/5. B-Calumet Farm (KY.).

Bourbon Courage–D K’s Brigantia by Warrior’s Reward; WHAT THE FLASH, g, 3, LRL, Mcl 25000, 2-28, 6f, 1:13 4/5. B-MOM Stable (MD.).

California Chrome–Round N Round by Awesome Again; ASK NEAL, c, 3, AQU, Mcl 20000, 2-28, 6f, 1:13 . B-Fletcher Gray & Carolyn Gray (KY.). $10,000 2020 OBSSPR.

Candy Ride (ARG)–Black Valentine by Cindago; SWEETEST ANGEL, f, 3, SA, Msw, 2-28, 1mT, 1:36 2/5. B-Kretz Racing LLC (KY.). *1/2 to Roo’s Valentine(MSW$302,193).

Fed Biz–Stormin Wendy by Ecclesiastic; CHARGINA, f, 3, LRL, Msw, 2-28, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Thomas L. Teal (MD.). $25,000 ’18 KEENOV; $80,000 2020 FTMTYO.

Fiber Sonde–Acala by Cherokee Run; SPANGLISH, g, 3, CT, Msw, 2-27, 6 1/2f, 1:21 3/5. B-Elizabeth Meehan (WV.).

Flintshire (GB)–Smart Cash by Awesome Again; SMART SPENDING, f, 3, GP, Mcl 50000, 2-28, 1 1/16mT, 1:42 2/5. B-Emerald Q Partners, Inc. & TCR Ranch (KY.). $13,000 ’18 KEENOV.

Ghostzapper–A Story of Revenge by Tale of the Cat; IAINTFRAIDANOGHOST, f, 3, AQU, Msw, 2-28, 1m, 1:39 4/5. B-David J. Lanzman Racing, Inc. (KY.). $190,000 2020 OBSMAR.

Grazen–Hail Mary (MSP$254,188), by Old Topper; GABBY HAYES, c, 3, SA, Mcl 50000, 2-28, 1m, 1:40 4/5. B-Nick Alexander (CA.).

Hard Spun–Lightlightlight by Whywhywhy; CHILLER, g, 3, HOU, Mcl 7500, 2-27, 5 1/2f, 1:05 1/5. B-Keith Plaisance (LA.). $50,000 ’19 KEESEP.

Kitten’s Joy–Awesome Flower (G2P$556,593), by Flower Alley; ZIA’S SONG, f, 3, GP, Msw, 2-28, 5fT, :56 . B-Kenneth L. Ramsey & Sarah K. Ramsey (KY.). $92,000 2020 OBSMAR.

Lemon Drop Kid–Ainda Melhor (BRZ) (G2), by Elusive Quality; LIMONATA, f, 3, TP, Mcl 15000, 2-27, 1m, 1:40 3/5. B-Bonne Chance Farm, LLC (KY.).

Liam’s Map–Precious Soul by Distorted Humor; AMERICAN PRINCE, c, 3, GP, Msw, 2-28, 6f, 1:10 2/5. B-Irving Cowan (KY.).

Medaglia d’Oro–Bryan’s Jewel (G3$484,878), by Rockport Harbor; AVIANO, c, 3, GP, Msw, 2-28, 1 1/16mT, 1:41 3/5. B-Timber Town Stable, LLC & Jane Winegardner (KY.). $775,000 ’19 FTSAUG.

Shackleford–Our Julia by Value Plus; BOCA GUY, c, 3, TAM, Msw, 2-28, 1 1/16mT, 1:41 3/5. B-Emilie Gerlinde Fojan (KY.).

Shakin It Up–Sophie’s Silver by Badge of Silver; SHAKIN SILVER, g, 3, FG, Mcl 12500, 2-28, 5 1/2f, 1:06 1/5. B-Colonel Thoroughbreds, LLC (LA.).

Tapiture–Elaborate by Cherokee Run; TAPTIME, f, 3, FG, Mcl 30000, 2-28, a1 1/16mT, 1:46 1/5. B-Paddy Campion, Rodger Campion & SiveCampion (KY.). $82,000 ’18 KEENOV; $120,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Solidify(G3).

Telling–Kiss for Kris by Kissin Kris; TELLINGTON, c, 3, GP, Mcl 25000, 2-28, 1 1/16mT, 1:45 1/5. B-Bruce Tallisman (FL.).

Verrazano–My Bellamy by Bellamy Road; UNTIL NOW, f, 3, TP, Mcl 15000, 2-27, 6 1/2f, 1:18 1/5. B-Haynes Brothers Properties LLC (KY.). $25,000 ’18 KEENOV.

Vronsky–Ashley’s Folly by Urgent Request (IRE); ASHLEY’S VALENTINE, g, 3, GG, Msw, 2-28, 5 1/2f, 1:04 2/5. B-Sharon Alesia, BranJam Stables & Ciaglia Racing, LLC (CA.). *1/2 to Ashleyluvssugar(MG2$1,488,083).

Bernardini–Hilwah by Medaglia d’Oro; ADEEB, g, 4, FG, Mcl 12500, 2-28, 6f, 1:11 4/5. B-Shadwell Farm, LLC (KY.).

Birdstone–Wildwood Domain by Horse Chestnut (SAF); PERSEVERED, g, 4, CT, Mcl 5000, 2-27, 1 1/16m, 1:51 4/5. B-Midway Farm, James H Haggard & Jonathan B Kottkamp (KY.).

Bodemeister–Spanish Gold by Medaglia d’Oro; RAHAAL, g, 4, FON, Mcl 5000, 2-28, 4f, :49 . B-Rush River Farm (KY.). $130,000 ’18 KEESEP; $25,000 2019 KEENOV.

Cinnamon Creek–Miri by Victory Gallop; CINNAMON VICTORY, g, 4, OP, Mcl 10000, 2-28, 6f, 1:13 . B-Ernie Witt (AR.).

Curlin–Tabulation by Giant’s Causeway; MY FIRST GRAMMY, r, 4, AQU, Mcl 40000, 2-28, 1m, 1:38 4/5. B-Mt. Brilliant Partners, LLC (KY.). $57,000 ’18 KEESEP.

Half Ours–Jacally by Bold Executive; OUR MARDI GRAS, f, 4, FG, Msw, 2-28, 6f, 1:12 1/5. B-Farm D’Allie Racing Stable LLC (LA.).

Into Mischief–Cor Cor by Smoke Glacken; NOTRE DAME, g, 4, SA, Mcl 20000, 2-28, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Stonestreet Thoroughbred Holdings LLC (KY.). $400,000 ’18 FTKOCT; $1,000,000 2019 FTFMAR.

Jersey Town–Steel Buns by A.P. Indy; NOSTALGIA, f, 4, TP, Mcl 15000, 2-27, 1m, 1:39 2/5. B-Charles Fipke (KY.). $5,000 ’18 KEESEP.

Midnight Lute–Sushi for Noah by Formal Dinner; GEORGIA PINES, g, 4, TAM, Mcl 16000, 2-28, 1mT, 1:36 1/5. B-Thomas Cross (KY.).

Richard’s Kid–Vincenza by Gotham City; THE LITTLE H MAN, g, 4, GG, Msw, 2-27, 6f, 1:11 . B-Vincent Augello (CA.).

Smiling Tiger–Sienna Sky by Sky Mesa; THIS IS THE ONE, f, 4, GG, Msw, 2-28, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Joe Stiglich & Lloyd Grant (CA.).

Street Boss–Tiz an Addiction by Tiznow; CAPO MAFIOSO, g, 4, SA, Mcl 50000, 2-28, 6 1/2fT, 1:15 2/5. B-Pamela C. Ziebarth (KY.).

War Front–Upperline (MG3$772,988), by Maria’s Mon; REIGNING SPIRIT, g, 4, FG, Msw, 2-28, a1 1/16mT, 1:46 2/5. B-Town & Country Horse Farms, LLC (KY.).

Elusive Warning–G Ma by Valid Wager; PAPER BOY, g, 5, GG, Mcl 8000, 2-28, 5 1/2f, 1:04 1/5. B-Madera Thoroughbreds LLC (CA.). *1/2 to Solid Wager(MG3$871,170).

Unionize–Fool’s Journey by Good Journey; JOURNEY CAKE, g, 5, LA, Mcl 3500, 2-27, 4 1/2f, :52 3/5. B-W. L. Yates & Barbara Yates (CA.).