North American Maiden Winners Feb. 3

Country Day–Broadway Annierose by Stalwart; BISCUITS AND GRITS, g, 3, MVR, Msw, 2-3, 6f, 1:14 4/5. B-Clark and Boebel (OH.).

Dialed In–First Freedom by First Samurai; LEYENDA, f, 3, GP, Mcl 16000, 2-3, 6f, 1:12 2/5. B-MJK Bloodstock (KY.). $25,000 2020 OBSMAR.

Guilt Trip–Spirit At Midnight by Midnight Lute; MIDNIGHT TRIP, f, 3, DED, Mcl 10000, 2-3, 5f, 1:01 1/5. B-Cloyce C. Clark Jr. (LA.).

Half Ours–Unfriendly Koo by Friendly Lover; HALF KOO KOO, f, 3, FG, Msw, 2-3, a5 1/2fT, 1:06 3/5. B-Earl Hernandez & Keith Hernandez (LA.). *1/2 to Social Misfit (MSW$648,572).

Honor Code–Poppy’s Baby Girl (GB) by Yankee Victor; THIRTYMINUTEMASS, c, 3, FG, Mcl 15000, 2-3, 6f, 1:10 3/5. B-Murray Stroud & Endeavor Farm (KY.). $25,000 ’19 KEESEP. *1/2 to Youcan’tcatchme (champion in Canada, $425,710).

Kantharos–Starlite Starbrite (MSW$298,327), by Mutakddim; KANTSTAROS, c, 3, GP, Mcl 35000, 2-3, 6f, 1:11 2/5. B-Hill ‘n’ Dale Equine Holdings, Inc. (KY.). $3,500 ’19 KEEJAN.

Liam’s Map–Harlan’s Darlin by Harlan’s Holiday; MOPSICLE, f, 3, DED, Msw, 2-3, 6 1/2f, 1:22 4/5. B-Calumet Farm (KY.). $160,000 ’19 KEESEP.

Zulu Magic–Bernie’s Storm Cat by Bernstein; ZIPPY KITTY, f, 3, MVR, Mcl 10000, 2-3, 6f, 1:14 3/5. B-Davidson’s Tracks-N-Time, LLC (MI.).

D’wildcat–Fire Makers Witch by Fire Maker; WILD FIREMAKER, g, 4, DED, Mcl 20000, 2-3, 6 1/2f, 1:22 1/5. B-Marvin Klare (LA.).

Flat Out–Rita Ann by Big Brown; LAURA BELLE, f, 4, TUP, Mcl 5000, 2-3, 4 1/2f, :52 2/5. B-Woody Juels (AR.).

Palace Malice–Moneybru by Talk Is Money; KATIE SCARLETT, f, 4, TAM, Mcl 16000, 2-3, 5fT, :57 4/5. B-Jeffry Morris (KY.). $52,000 ’18 KEEJAN. *1/2 to Midnight Miley (champion in Canada, $296,730).