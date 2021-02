North American Maiden Winners Feb. 4

Anthony’s Cross–Linder’s Lass by Orientate; HAVANA LASS, f, 3, PEN, Mcl 16000, 2-3, 6f, 1:14 3/5. B-Helen Barbazon & Joseph Barbazon (FL.). $3,500 2020 OBSJAN.

Bayern–Jera by Jeblar; CANE CREEK ROAD, c, 3, FG, Mcl 30000, 2-4, a1mT, 1:41 2/5. B-Highclere, Inc (KY.). $70,000 ’19 FTKJUL; $75,000 ’19 OBSJAN; $100,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Jeranimo(MG1$1,525,364).

Big Band Sound–Luzziann by Songandaprayer; BIG BAND LUZZIANN, f, 3, GP, Msw, 2-3, a7 1/2fT, 1:29 2/5. B-Kendel Standlee (FL.).

Cairo Prince–Bebop by Belong to Me; WINTER PRINCESS, f, 3, GP, Mcl 35000, 2-4, 1mT, 1:35 2/5. B-Lucille Friedman (KY.). $40,000 ’19 KEEJAN.

Country Day–Whirlie Bertie (G3), by Stormin Fever; CAJUN BERTI, g, 3, DED, Mcl 10000, 2-4, 5f, 1:01 2/5. B-Klein Racing (LA.).

Country Day–Song of Broadway by Tiznow; BLUEBERRY MASH, c, 3, PEN, Msw, 2-3, 1m, 1:40 4/5. B-Mary Katherine Haire (PA.). *1/2 to Sicilia Mike($515,061).

Daredevil–Dare You to Move by Coronado’s Quest; DOUBLE DARE YOU, f, 3, FG, Mcl 15000, 2-4, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Meg T. Buckley & Mike Buckley (KY.). $19,000 ’18 KEENOV; $50,000 2020 OBSSUM.

Declaration of War–I’m Engaged by Broken Vow; POSTNUP, f, 3, FG, Msw, 2-4, a1 1/8mT, 1:55 2/5. B-Greenspring Mares LLC (MD.). $58,000 ’19 FTMYRL.

Gervinho–Our Curious Kitten by Kitten’s Joy; RIP WHEELER, c, 3, GG, Mcl 25000, 2-4, 6f, 1:13 . B-Stephan Gravina & Howard Siegel (CA.).

Haynesfield–Gorgeous Goomah by Maria’s Mon; MR. TRIPLEDOUBLE, g, 3, TUP, Mcl 10000, 2-4, 1m, 1:38 4/5. B-Marco Antonio Gonzalez (CA.).

Maclean’s Music–Sweet Problem (G2P$336,385), by Is It True; MISSISSIPPI MIST, f, 3, TP, Mcl 7500, 2-4, 5 1/2f, 1:05 3/5. B-James M. Herbener Jr. & Dr. & Mrs. PatrickJ. Ford VMD (KY.). $40,000 ’19 FTKFEB.

Mineshaft–Snug Harbour by Boston Harbor; SMOKEY HARBOR, c, 3, FG, Mcl 30000, 2-4, a1mT, 1:42 . B-Vegso Racing Stable (KY.). $25,000 ’19 KEESEP; $50,000 2020 OBSSPR. *1/2 to Star Harbour(G3P$563,839).

Munnings–Richwood by Congrats; JACKMAN, g, 3, OP, Mcl 10000, 2-4, 6f, 1:12 3/5. B-Shortleaf Stable (KY.).

Oxbow–A. P. Petal by A.P. Indy; BINGO JOHN, c, 3, AQU, Msw, 2-4, 1m, 1:40 1/5. B-Dr. Jerry Bilinski & Kenny Toye (NY.). $37,000 2020 OBSSPR. *1/2 to S’maverlous(G2$685,591) *1/2 to Goats Town($331,918).

Phantom Wildcat–Lemon Drop Shop by Lemon Drop Kid; PHANTOM DROP, g, 3, GG, Mcl 8000, 2-4, 5 1/2f, 1:05 4/5. B-Richard Barton Enterprises (CA.).

Sky Mesa–High Priestess by Mt. Livermore; MOUNT ATHOS, c, 3, FG, Msw, 2-4, 6f, 1:11 . B-Monticule (KY.).

Speightstown–Unbridled Humor (G3$278,620), by Distorted Humor; COMEDY TOWN, c, 3, GP, Msw, 2-4, a7 1/2fT, 1:30 1/5. B-Live Oak Stud (FL.).

Speightstown–Prettypriceygirl by Scat Daddy; LEN LO LADY, f, 3, GP, Mcl 50000, 2-4, 1m, 1:37 . B-Spruce Lane, Grand Crue, Copper Beech, Lynn, Quickel, Robbins, Ward (KY.). $30,000 ’19 KEESEP.

Tapitgold–Desirable by Johannesburg; LUXERO, g, 3, LRL, Mcl 10000, 2-4, 5 1/2f, 1:05 . B-Victoria Heredia (FL.). ***FIRST WINNER FOR SIRE

American Pharoah–Kibosh by Discreet Cat; NOT PHAR NOW, g, 4, AQU, Mcl 40000, 2-4, 7f, 1:26 . B-Chester Broman & Mary R. Broman (NY.). *1/2 to Out of Orbit(MSW$319,328).

Apriority–Lau Mor’s Glitter by Glitterman; GLITTER TIME, f, 4, FG, Mcl 10000, 2-4, 5f, 1:00 2/5. B-Pamela Stephenson (LA.). $11,500 ’18 ESLYRL.

Artie Schiller–Pagan Baby by Atticus; CARRIES MAN, g, 4, DED, Mcl 10000, 2-4, 6 1/2f, 1:22 2/5. B-Greg Brous (CA.).

Awesome Again–On Fire Baby (MG1$1,090,190), by Smoke Glacken; FAVORITE SIN, f, 4, GP, Msw, 2-4, 1m, 1:36 4/5. B-Anita Cauley Breeding LLC (KY.).

Ez Dreamer–Allforyou by Society Max; HEY PILGRIM, g, 4, TUP, Moc 30000, 2-4, 5 1/2f, 1:03 4/5. B-Kevin Rice Owens (AZ.).

Last Gunfighter–Juilette Girl by Roman Ruler; VISHNU, g, 4, PEN, Mcl 7500, 2-3, 1 1/16m, 1:49 2/5. B-William J Solomon VMD (PA.).

Marino Marini–Red Hair Lady by Smokester; SILVER MOMENT, g, 4, GG, Mcl 5000, 2-4, 5f, :59 1/5. B-Risa Gomez (CA.). $7,300 ’18 CTNAUG.

Star Guitar–Arctic Indian by Indian Charlie; ARCTIC GUITAR, f, 4, DED, Mcl 10000, 2-4, 1m, 1:44 2/5. B-Oak Leaf Farm TCLP (LA.). $13,000 ’18 ESLOCT.

Stay Thirsty–Half Past Midnight by Any Given Saturday; FIGHT ME, g, 4, TUP, Mcl 5000, 2-4, 4 1/2f, :51 2/5. B-Venneri Racing (KY.).

Swiss Yodeler–Tuxedo Annie by Black Tie Affair (IRE); CHEESE LOUISE, f, 4, CT, Mcl 12500, 2-3, 6 1/2f, 1:23 2/5. B-O’Sullivan Farms LLC & Funkhouser Associates, Inc. (WV.).

Tapiture–Quiet Nicole by Consolidator; SUPPRESS, g, 4, PEN, Mcl 12500, 2-3, 6f, 1:14 . B-Barlar, LLC & Stephanie Karp (PA.).

Charitable Man–Any Mischief by Medford; CHARITABLE ANY, m, 5, CT, Msw, 2-4, 4 1/2f, :54 . B-Lost Acres Farm (WV.).

Great Notion–Domestique by Domestic Dispute; DISPUTED NOTION, g, 5, LRL, Mcl 25000, 2-4, 6f, 1:11 3/5. B-Double N.K. Partnership & Dennis Jankiewicz (MD.).

The Daddy–Many Many Sweets by Atticus; TROPHY DADDY, g, 5, OP, Mcl 10000, 2-4, 1 1/16m, 1:48 . B-Richard P Hessee (AR.).